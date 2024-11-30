"Зимова країна" на ВДНГ у Києві — що пропонують та які ціни на розваги

Люди на катку. Фото: kashtan.news

Попри нестабільну безпекову ситуацію, кияни готуються до новорічних свят. "Зимова країна" на ВДНГ у Києві відкриється 30 листопада.

Про це повідомляють Новини.LIVE у суботу, 30 листопада.

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Ціни на розваги в "Зимовій країні" у Києві

Святкові локації у "Зимовій країні" розпочнуть роботу 30 листопада о 10:00. Тут кияни та гості міста зможуть знайти різноманітні розваги.

Ціни на головні розваги:

ковзанка — 390 грн;

альпійська гірка — спуск 90 грн;

атракціони — від 150 грн;

карусель — від 150 грн.

Для військових та багатодітних сімей діє знижка. Щоб її отримати — необхідно показати відповідний документ.

Нагадаємо, у деяких містах Одеської області вже почали монтувати новорічні ялинки. Дехто ж ще не визначився, чи проводити загальноміські святкування.

Святкова ялинка у Львові цьогоріч буде висотою 16 метрів та віком аж 20 років. Таку зелену красуню місту подарувала родина.