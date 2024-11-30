"Зимова країна" на ВДНГ у Києві — що пропонують та які ціни на розваги

У Києві відкривають "Зимову країну" — які ціни на розваги
Попри нестабільну безпекову ситуацію, кияни готуються до новорічних свят. "Зимова країна" на ВДНГ у Києві відкриється 30 листопада.
Про це повідомляють Новини.LIVE у суботу, 30 листопада.
Ціни на розваги в "Зимовій країні" у Києві
Святкові локації у "Зимовій країні" розпочнуть роботу 30 листопада о 10:00. Тут кияни та гості міста зможуть знайти різноманітні розваги.
Ціни на головні розваги:
- ковзанка — 390 грн;
- альпійська гірка — спуск 90 грн;
- атракціони — від 150 грн;
- карусель — від 150 грн.
Для військових та багатодітних сімей діє знижка. Щоб її отримати — необхідно показати відповідний документ.
Нагадаємо, у деяких містах Одеської області вже почали монтувати новорічні ялинки. Дехто ж ще не визначився, чи проводити загальноміські святкування.
Святкова ялинка у Львові цьогоріч буде висотою 16 метрів та віком аж 20 років. Таку зелену красуню місту подарувала родина.
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