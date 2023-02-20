В Киеве возобновили строительство метро на Виноградаре

Киевский метрополитен

В Киеве возобновили строительство новой станции метро "Виноградарь". Сначала рабочие должны завершить закрепление уже построенных тоннелей, а затем они перейдут к строительству второго тоннеля от станции "Мостицкая" к станции "Сырец".

Об этом рассказал начальник КП "Киевский метрополитен" Виктор Брагинский в интервью для ТСН.

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"Конечно, на темпы строительства влияет текущая ситуация, ведь бригады строителей и все привлеченные к строительству во время воздушной тревоги должны быть в безопасности. Кроме того, нестабильное электроснабжение замедляет рабочий процесс. Но, несмотря на трудности, возникающие из-за войны, киевские городские власти и метрополитен прилагают максимум усилий, чтобы этот проект продолжался", — подчеркнул Брагинский.

По его словам, сегодня очень сложно назвать четкий срок окончания работ.

Генподрядчик сосредоточил работу над теми участками, которые нуждаются в первоочередном производстве работ.

"На открытых участках есть котлованы, если их оставить открытыми, то из-за плотного строительства рядом они просто могут обвалиться. Нам нужно, прежде всего, ликвидировать техногенную опасность — закрепить уже построенные тоннели и накрыть их, а затем перейти к строительству второго тоннеля от станции "Мостицкая" до станции "Сырец", — рассказал начальник КП "Киевский метрополитен".

Он добавил, что один тоннель между ними длиной 1249 метров уже построен.

Напомним, в Киеве метро работает только на треть мощности из-за войны в Украине. За 2022 год столичная подземка перевезла 162 млн. пассажиров.