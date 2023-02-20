У Києві відновили будівництво метро на Виноградар
У Києві відновили будівництво нової станції метро "Виноградар". Спочатку робітники повинні завершити закріплення вже збудованих тунелів, а потім вони перейдуть до будівництва другого тунелю від станції "Мостицька" до станції "Сирець".
Про це розповів начальник КП "Київський метрополітен" Віктор Брагінський в інтерв'ю для ТСН.
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"Звичайно, що на темпи будівництва впливає поточна ситуація, адже бригади будівельників і всі, хто залучений до будівництва, під час повітряної тривоги повинні бути у безпеці. Крім того, нестабільне електропостачання уповільнює робочий процес. Але попри труднощі, які виникають через війну, київська міська влада та метрополітен докладають максимум зусиль, щоб цей проєкт продовжувався", — наголосив Брагінський.
За його словами, сьогодні дуже важко назвати чіткий термін закінчення робіт.
Генпідрядник зосередив роботу над тими ділянками, які потребують першочергового виконання робіт.
"На відкритих ділянках є котловани, якщо їх залишити відкритими, то через щільне будівництво поруч, вони просто можуть обвалитися. Нам потрібно, насамперед, ліквідувати техногенну небезпеку — закріпити вже збудовані тунелі і накрити їх, а потім перейти до будівництва другого тунелю від станції "Мостицька" до станції "Сирець", — розповів начальник КП "Київський метрополітен".
Він додав, що один тунель між ними довжиною 1249 метрів вже збудований.
Нагадаємо, у Києві метро працює лише на третину потужності через війну в Україні. За 2022 рік столична підземка перевезла 162 млн пасажирів.