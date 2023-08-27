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В Киеве восстановили гостиницу, в которую попала российская ракета

27 августа 2023 19:55
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В Киеве восстановили гостиницу, в которую попала российская ракета
Гостиница Alfavito Hotel Kyiv. Фото: соцсети
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В столице Украины было завершено восстановление здания отеля Alfavito Hotel Kyiv после того, как 31 декабря 2022 года в него ударила ракета из России. Этот процесс занял у профессионалов восемь месяцев.

Об этом сообщил Глеб Вышлинский.

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"Всего 8 месяцев назад эту постройку поразила ракета из России", — написал он.

Стоит уточнить, что в день обстрела, ни посетители, ни персонал отеля не пострадали.

На размещенном изображении заметно, что гостиница возвращена к первоначальному виду. С первого сентября здесь снова принимают бронирование номеров.

Гостиница
Здание гостиницы после ремонта. Фото: Глеб Вышлинский

Напомним, что местные власти Чернигова разрешили демонтировать разрушенное здание отеля "Украина" и провести его реконтрукцию на арендованном земельном участке. Он пострадал в результате боевых действий в городе в начале полномасштабного вторжения.

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