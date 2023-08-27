Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow У Києві відновили готель, у який влучила російська ракета arrow

У Києві відновили готель, у який влучила російська ракета

27 серпня 2023 19:55
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
У Києві відновили готель, у який влучила російська ракета
Готель Alfavito Hotel Kyiv. Фото: соцмережі
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У столиці України було завершено відновлення будівлі готелю Alfavito Hotel Kyiv після того, як 31 грудня 2022 року в нього вдарила ракета з Росії. Цей процес зайняв у професіоналів вісім місяців.

Про це повідомив Гліб Вишлінський .

Читайте також:

Відновлення будівлі готелю у Києві

"Всього 8 місяців тому цю споруду вразила ракета з Росії", - написав він.

Варто уточнити, що в день обстрілу ні відвідувачі, ні персонал готелю не постраждали.

На розміщеному зображенні помітно, що готель повернуто до первісного вигляду. З першого вересня тут знову беруть бронювання номерів.

Готель
Будівля готелю після ремонту. Фото: Гліб Вишлінський

Нагадаємо, що місцева влада Чернігова дозволила демонтувати зруйновану будівлю готелю "Україна" та провести його реконтрукцію на орендованій земельній ділянці. Він постраждав внаслідок бойових дій у місті на початку повномасштабного вторгнення.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:53Воювати підуть всі чоловіки: у ВР назвали умову

06:10 Мінімальна зарплата в Україні суттєво зросте: відомо, коли й на скільки

Новина з фото

03:49У Житомирі вибухи: БпЛА дісталися міста

19:15 Українцям хочуть по-новому вручати повістки: що зміниться

11:25 Як мотивувати людей іти в армію: відповідь Резнікова

None

Головні новини України 26 серпня: авіакатастрофа на Житомирщині та повернення дітей з ТОТ

Оновлено

05:07Ракетний обстріл Хмельницької області триває: гучні вибухи

23:35 В Укренерго зробили важливу заяву щодо відключень світла взимку

08:50 Бійка "Динамо" з "Арісом": з'явилося відео з найкращого ракурсу

01:10 В Україні хочуть штрафувати власників автівок із ГБО

09:07 Євро і долар різко подорожчали: курс 16 серпня

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз