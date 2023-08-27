У Києві відновили готель, у який влучила російська ракета

Готель Alfavito Hotel Kyiv. Фото: соцмережі

У столиці України було завершено відновлення будівлі готелю Alfavito Hotel Kyiv після того, як 31 грудня 2022 року в нього вдарила ракета з Росії. Цей процес зайняв у професіоналів вісім місяців.

Про це повідомив Гліб Вишлінський .

Читайте також:

Відновлення будівлі готелю у Києві

"Всього 8 місяців тому цю споруду вразила ракета з Росії", - написав він.

Варто уточнити, що в день обстрілу ні відвідувачі, ні персонал готелю не постраждали.

На розміщеному зображенні помітно, що готель повернуто до первісного вигляду. З першого вересня тут знову беруть бронювання номерів.

Будівля готелю після ремонту. Фото: Гліб Вишлінський

Нагадаємо, що місцева влада Чернігова дозволила демонтувати зруйновану будівлю готелю "Україна" та провести його реконтрукцію на орендованій земельній ділянці. Він постраждав внаслідок бойових дій у місті на початку повномасштабного вторгнення.