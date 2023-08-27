У Києві відновили готель, у який влучила російська ракета
У столиці України було завершено відновлення будівлі готелю Alfavito Hotel Kyiv після того, як 31 грудня 2022 року в нього вдарила ракета з Росії. Цей процес зайняв у професіоналів вісім місяців.
Про це повідомив Гліб Вишлінський .
Відновлення будівлі готелю у Києві
"Всього 8 місяців тому цю споруду вразила ракета з Росії", - написав він.
Варто уточнити, що в день обстрілу ні відвідувачі, ні персонал готелю не постраждали.
На розміщеному зображенні помітно, що готель повернуто до первісного вигляду. З першого вересня тут знову беруть бронювання номерів.
Нагадаємо, що місцева влада Чернігова дозволила демонтувати зруйновану будівлю готелю "Україна" та провести його реконтрукцію на орендованій земельній ділянці. Він постраждав внаслідок бойових дій у місті на початку повномасштабного вторгнення.