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В Киеве восстановлена большая часть генерации, которая была повреждена из-за обстрелов

6 июля 2024 17:12
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Две трети энергообъектов в Киеве было восстановлено
Аварийная бригада. Фото: ДТЭК
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Киеве энергетики восстановили две трети собственных генерирующих мощностей, которые были повреждены в результате российских обстрелов. Для этого специалисты используют самые современные европейские технологии.

Об этом сообщила пресс-служба КГГА в субботу, 6 июля.

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"В процессе восстановления энергообъектов Киева применяются самые современные европейские технологии, продолжаются поставки необходимого мощного оборудования", — говорится в сообщении.

Заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев отметил, что энергообъекты в Киеве подверглись более десятку обстрелов, из-за чего из строя была выведена большая часть генерирующих мощностей.

"Важно то, что применяются самые современные европейские технологии и оборудование. В результате строившиеся преимущественно в советский период энергетические объекты города получают модернизацию и становятся гораздо эффективнее", — сказал он.

Также в столице планируется децентрализовать систему производства электроэнергии и тепла, построив ТЭЦ малой и средней мощности и развить кластер автономности объектов в условиях возможного отсутствия электроэнергии.

Ранее мы писали, что из-за отключения света зимой Украина может столкнуться с еще большими проблемами — отоплением и водоснабжением.

Кроме того, в ДТЭК дали советы украинцам, как снизить продолжительность отключений света дома.

Киев электроэнергия КГГА генераторы восстановление энергетика

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