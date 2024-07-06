Две трети энергообъектов в Киеве было восстановлено

Аварийная бригада. Фото: ДТЭК

В Киеве энергетики восстановили две трети собственных генерирующих мощностей, которые были повреждены в результате российских обстрелов. Для этого специалисты используют самые современные европейские технологии.

Об этом сообщила пресс-служба КГГА в субботу, 6 июля.

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Восстановление энергетики в Киеве

"В процессе восстановления энергообъектов Киева применяются самые современные европейские технологии, продолжаются поставки необходимого мощного оборудования", — говорится в сообщении.

Заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев отметил, что энергообъекты в Киеве подверглись более десятку обстрелов, из-за чего из строя была выведена большая часть генерирующих мощностей.

"Важно то, что применяются самые современные европейские технологии и оборудование. В результате строившиеся преимущественно в советский период энергетические объекты города получают модернизацию и становятся гораздо эффективнее", — сказал он.

Также в столице планируется децентрализовать систему производства электроэнергии и тепла, построив ТЭЦ малой и средней мощности и развить кластер автономности объектов в условиях возможного отсутствия электроэнергии.

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Кроме того, в ДТЭК дали советы украинцам, как снизить продолжительность отключений света дома.