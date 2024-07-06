Дві третини енергооб'єктів у Києві було відновлено

Аварійна бригада. Фото: ДТЕК

У Києві енергетики відновили дві третини власних генеруючих потужностей, які були пошкоджені внаслідок російських обстрілів. Для цього спеціалісти використовують найсучасніші європейські технології.

Про це повідомила пресслужба КМДА у суботу, 6 липня.

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"У процесі відновлення енергооб’єктів Києва застосовуються найсучасніші європейські технології, тривають поставки необхідного потужного обладнання", — йдеться у повідомленні.

Заступник голови КМДА Петро Пантелеєв зазначив, що енергооб’єкти у Києві зазнали понад десятка обстрілів, через що з ладу було виведено більшу половину генеруючих потужностей.

"Важливо те, що застосовуються найсучасніші європейські технології і обладнання. В результаті, енергетичні об’єкти міста, що будувались переважно в радянський період, отримують модернізацію і стають набагато ефективнішими", — сказав він.

Також у столиці планують децентралізувати систему виробництва електроенергії і тепла, побудувавши ТЕЦ малої і середньої потужності та розвинути кластер автономності об’єктів в умовах можливої відсутності електроенергії.

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