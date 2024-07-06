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У Києві відновлено більшу частину генерації, яка була пошкоджена через обстріли

6 липня 2024 17:12
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Дві третини енергооб'єктів у Києві було відновлено
Аварійна бригада. Фото: ДТЕК
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У Києві енергетики відновили дві третини власних генеруючих потужностей, які були пошкоджені внаслідок російських обстрілів. Для цього спеціалісти використовують найсучасніші європейські технології.

Про це повідомила пресслужба КМДА у суботу, 6 липня.

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"У процесі відновлення енергооб’єктів Києва застосовуються найсучасніші європейські технології, тривають поставки необхідного потужного обладнання", — йдеться у повідомленні.

Заступник голови КМДА Петро Пантелеєв зазначив, що енергооб’єкти у Києві зазнали понад десятка обстрілів, через що з ладу було виведено більшу половину генеруючих потужностей.

"Важливо те, що застосовуються найсучасніші європейські технології і обладнання. В результаті, енергетичні об’єкти міста, що будувались переважно в радянський період, отримують модернізацію і стають набагато ефективнішими", — сказав він. 

Також у столиці планують децентралізувати систему виробництва електроенергії і тепла, побудувавши ТЕЦ малої і середньої потужності та розвинути кластер автономності об’єктів в умовах можливої відсутності електроенергії.

Раніше ми писали, що через відключення світла взимку Україна може зіткнутися з ще більшими проблемами — опаленням та водопостачанням.

Крім того, в ДТЕК дали поради українцям, як зменшити тривалість відключень світла вдома.

Київ електроенергія КМДА генератори відновлення енергетика

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