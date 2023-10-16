В Киеве с сегодняшнего дня начнут подключение жилых домов к отоплению
В понедельник, 16 октября, в Киеве начинается подключение к теплу жилых домов. Такое решение было принято на фоне прогнозов синоптиков о стабильном снижении температуры.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
Отопление в Киеве
Кличко рассказал, что с 16 октября в Киеве начинается
подключение к теплу жилых домов из-за того, что уже с завтрашнего дня синоптики прогнозируют стабильное понижение температуры.
"На запуск централизованной системы теплоснабжения Киева, которая является одной из крупнейших в Европе (протяженностью тепловых сетей около 3 тысяч км), необходимо несколько дней. Поэтому решение начать отопительный сезон вполне оправдано, поскольку похолодание побуждало бы к массовому использованию киевлянами электрических приборов для обогрева и перегрузки системы электроснабжения", — говорится в сообщении.
Мэр столицы подчеркнул, что все службы города, ответственные за старт и прохождение отопительного сезона, работают в усиленном режиме, чтобы обеспечить киевлян необходимыми сервисами.
Напомним, в ряде украинских городов начинается отопительный сезон — по заявкам подключают отопление для объектов социальной инфраструктуры: школы, детские сады и медучреждения. Остается актуальным вопрос тарифов на коммунальные услуги, о повышении которых в последнее время ведутся разговоры.
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