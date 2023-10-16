У Києві відсьогодні розпочнуть підключення житлових будинків до опалення

Працівник "Київенерго" в підвалі будинку. Фото: УНІАН

У понеділок, 16 жовтня, у Києві розпочинається підключення до тепла житлових будинків. Таке рішення ухвалили на тлі прогнозів синоптиків про стабільне зниження температури.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

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підключення до тепла житлових будинків через те, що вже з завтрашнього дня синоптики прогнозують стабільне зниження температури.

"На запуск централізованої системи теплопостачання Києва, що є однією з найбільших у Європі (протяжністю теплових мереж близько 3 тисяч км), необхідно кілька днів. Тому рішення розпочати опалювальний сезон є цілком виправданим, оскільки похолодання спонукало б до масового використання киянами електричних приладів для обігріву та перевантаження системи електропостачання", — йдеться у повідомленні.

Мер столиці наголосив, що усі служби міста, відповідальні за старт та проходження опалювального сезону, працюють у посиленому режимі, щоб забезпечити киян необхідними сервісами.

Нагадаємо, у низці українських міст починається опалювальний сезон — за заявками підключають опалення для об'єктів соціальної інфраструктури: школи, дитячі садки та медзаклади. Залишається актуальним питання тарифів на комунальні послуги, про підвищення яких останнім часом точаться розмови.

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