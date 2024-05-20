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В Киеве придумали способ заработка на мужчинах — продают места в очередях к ТЦК

20 мая 2024 23:18
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Киеве возле ТЦК и СП продают места в очередях
Очередь под ТЦК. Фото: Telegraph
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Украине 18 мая вступил в силу новый закон о мобилизации, обязывающий всех мужчин призывного возраста обновить свои учетные данные в течение 60 дней. В частности, в Киеве возле ТЦК и СП сформировались большие очереди, а места в них начали продавать за 1000 гривен.

Об этом сообщил народный депутат Андрей Осадчук в Facebook.

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"Несокрушимые. Вчера один руководитель ТЦК в Киеве пожаловался мне, что очередь на улице под ТЦК продают. По 1000 гривен...", — говорится в сообщении.

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Скриншот поста Осадчука

Под постом в соцсети нардепа пользователи пожаловались, что для обновления учетных данных приходится идти в ТЦК рано утром, в 5:00 и занимать очереди.

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Скриншот комментариев

Напомним, Кабмин предоставил работникам ТЦК и СП полномочия проверять у мужчин документ по поводу получения отсрочки от мобилизации, если она есть.

А в Минобороны объяснили, как записаться в электронную очередь в ТЦК и СП.

Киев
военный призыв
военный учет
ТЦК и СП
военнообязанные
мужчины

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