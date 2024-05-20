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У Києві вигадали спосіб заробітку на чоловіках — продають місця в чергах до ТЦК

20 травня 2024 23:18
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У Києві біля ТЦК та СП продають місця в чергах
Черга під ТЦК. Фото: Telegraph
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

В Україні 18 травня набув чинності новий закон про мобілізацію, який зобов'язує всіх чоловіків призовного віку оновити свої облікові дані протягом 60 днів. Зокрема, у Києві біля ТЦК та СП сформувалися великі черги, а місця в них почали продавати за 1000 гривень.

Про це повідомив народний депутат Андрій Осадчук у Facebook.

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"Незламні. Вчора один керівник ТЦК у Києві поскаржився мені, що чергу на вулиці під ТЦК продають. По 1000 гривень...", — йдеться у повідомленні.

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Скриншот допису Осадчука

Під дописом у соцмережі нардепа користувачі поскаржилися, що аби оновити облікові дані доводиться йти до ТЦК рано-вранці, о 5:00 й займати черги.

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Скриншот коментарів

Нагадаємо, Кабмін надав працівникам ТЦК та СП повноваження перевіряти у чоловіків документ щодо підстав отримання відстрочки від мобілізації, якщо вона є.

А в Міноборони пояснили, як записатися в електронну чергу в ТЦК та СП.

Київ
військовий призов
військовий облік
ТЦК та СП
військовозобов'язані
чоловіки

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