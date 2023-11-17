В Киеве обнаружили обменники, в которых продавали поддельную валюту

Сотрудник БЭБ возле незаконного обменника. Фото: БЕБ

В Киеве сотрудники Бюро экономической безопасности обнаружили обменники, продававшие фальшивые доллары. Упомянутые пункты обмена с самого начала действовали без каких-либо разрешений или лицензий.

Об этом сообщила прессслужба БЭБ.

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"В частности, в одном из пунктов обмена валют группа лиц произвела сбыт поддельной иностранной валюты высокого качества на сумму 1500 долларов. Банкноты были старого образца, номиналом 100 долларов", — отмечается в сообщении.

Найти этот нелегальный обменник удалось благодаря обращению пострадавшего покупателя.

Обменники действовали незаконно

"В ходе обысков детективы БЭБ установили еще один обменный пункт, в котором также реализовали поддельные деньги. Кроме того, установлено, что упомянутые пункты обмена действовали без необходимых разрешений, используя лицензию другого общества", — рассказали в БЭБ.

По результатам обысков сотрудники Бюро изъяли наличные в иностранной и отечественной валюте, технику и документацию более чем на 2 миллиона гривен.

Досудебное расследование продолжается по статье "Изготовление, хранение, ввоз в Украину с целью использования при продаже или сбыте поддельных денег". Устанавливаются все лица, причастные к незаконной деятельности.

Изъятая у злоумышленников валюта. Фото: БЕБ

Незаконный пункт обмена. Фото: БЕБ

Ранее мы сообщали, что в Бюро экономбезопасности и генпрокуратуре заявили, что разоблачили схему уклонения от уплаты налогов львовским ресторанным холдингом FESTrepublic на общую сумму около 50 млн грн. На основании этого там провели обыски.