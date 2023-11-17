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У Києві виявили обмінники, в яких продавали підроблену валюту

17 листопада 2023 13:05
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
У Києві виявили обмінники, в яких продавали підроблену валюту
Співробітник БЕБ біля незаконного обмінника. Фото: БЕБ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

У Києві співробітники Бюро економічної безпеки виявили обмінники, які продавали фальшиві долари. Згадані пунки обміну з самого початку діяли без будь-яких дозволів чи ліцензцій.

 Про це повідомила пресслужба БЕБ.

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В Києві продавали фальшиву валюту

"Зокрема, в одному з пунктів обміну валют група осіб здійснила збут підробленої іноземної валюти високої якості на суму 1500 доларів. Банкноти були старого зразка, номіналом 100 доларів", — зазначається у повідомленні.

Знайти цей нелегальний обмінник вдалося завдяки зверненню постраждалого покупця.

Обмінники діяли незаконно

"Під час обшуків детективи БЕБ встановили ще один обмінний пункт, у якому також реалізували підроблені гроші. Крім того, зʼясовано, що згадані пункти обміну діяли без необхідних дозволів, використовуючи ліцензією іншого товариства", — розповіли у БЕБ. 

За результатами обшуків співробітники Бюро вилучили готівку в іноземній та вітчизняній валюті, техніку та документацію на понад 2 мільйони гривень.

Досудове розслідування триває за статтею "Виготовлення, зберігання, ввезення в Україну з метою використання при продажу або збут підроблених грошей". Встановлюються усі особи причетні до незаконної діяльності.

гроші
Вилучена у зловмисників валюта. Фото: БЕБ
гроші
Незаконний пункт обміну. Фото: БЕБ

Раніше ми повідомляли, що в Бюро економбезпеки та генпрокуратурі заявили, що викрили схему ухилення від сплати податків львівським ресторанним холдингом FESTrepublic на загальну суму близько 50 млн грн. На підставі цього сьогодні там провели обшуки.

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