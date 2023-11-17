У Києві виявили обмінники, в яких продавали підроблену валюту
У Києві співробітники Бюро економічної безпеки виявили обмінники, які продавали фальшиві долари. Згадані пунки обміну з самого початку діяли без будь-яких дозволів чи ліцензцій.
Про це повідомила пресслужба БЕБ.
В Києві продавали фальшиву валюту
"Зокрема, в одному з пунктів обміну валют група осіб здійснила збут підробленої іноземної валюти високої якості на суму 1500 доларів. Банкноти були старого зразка, номіналом 100 доларів", — зазначається у повідомленні.
Знайти цей нелегальний обмінник вдалося завдяки зверненню постраждалого покупця.
Обмінники діяли незаконно
"Під час обшуків детективи БЕБ встановили ще один обмінний пункт, у якому також реалізували підроблені гроші. Крім того, зʼясовано, що згадані пункти обміну діяли без необхідних дозволів, використовуючи ліцензією іншого товариства", — розповіли у БЕБ.
За результатами обшуків співробітники Бюро вилучили готівку в іноземній та вітчизняній валюті, техніку та документацію на понад 2 мільйони гривень.
Досудове розслідування триває за статтею "Виготовлення, зберігання, ввезення в Україну з метою використання при продажу або збут підроблених грошей". Встановлюються усі особи причетні до незаконної діяльності.
Раніше ми повідомляли, що в Бюро економбезпеки та генпрокуратурі заявили, що викрили схему ухилення від сплати податків львівським ресторанним холдингом FESTrepublic на загальну суму близько 50 млн грн. На підставі цього сьогодні там провели обшуки.
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