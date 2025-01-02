Военный подрался из работников полиции - решение суда

Судья подписывает документы. Фото: Суспільне

Деснянский районный суд Киева приговорил военнослужащего, который в состоянии алкогольного опьянения применил насилие против работников полиции. Последние прибыли по вызову по стрельбе в парке "Муромец".

Об этом говорится в приговоре, опубликованном в Едином реестре судебных решений от 27 декабря 2024 года.

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Детали инцидента

Полицейские прибыли по вызову граждан о стрельбе вблизи Северного моста, где дислоцировалась военная часть. На месте полиция получила информацию от свидетелей, что выстрелы раздавались с охраняемой военными территории.

Военнослужащий, находясь в состоянии алкогольного опьянения и в полуобнаженном виде, начал оскорблять сотрудников полиции, а затем нанес удары двум из них.

Полицейские сообщили, что вызвали службу правопорядка. Это еще больше разозлило обвиняемого. Мужчина, уже в форме и с оружием, направил автомат в сторону полицейских и снова ударил одного из них кулаком в лицо.

Видеозаписи из боди-камер полиции подтвердили, что обвиняемый воспринимал полицейских как представителей властей, выполняющих свои обязанности.

Обвиняемый заявлял, что не избивал полицейских и действовал во исполнение приказа командира. Однако суд не нашел подтверждение его словам.

Наконец судья заявил, что конфликт начался именно из-за агрессивного поведения военнослужащего и назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы.

Обвиняемый характеризовался положительно в воинской части и награжден грамотами, однако суд учел отсутствие смягчающих обстоятельств и позицию потерпевших, которые просили наказание в виде лишения свободы.

Напомним, в Черниговской области мужчина не пришел в ТЦК, потому что ему запретила мама. Также на Одесщине судили уклоняющегося, который выдавал себя за военного.