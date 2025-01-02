Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow У Києві військовий побив поліцейських — як покарав суд arrow

У Києві військовий побив поліцейських — як покарав суд

2 січня 2025 22:59
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Військовий побився з працівників поліції — рішення суду
Суддя підписує документи. Фото: Суспільне
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

Деснянський районний суд Києва виніс вирок військовослужбовцю, який у стані алкогольного сп’яніння застосував насильство проти працівників поліції. Останні прибули на виклик щодо стрільби в парку "Муромець" 27 грудня.  

Про це йдеться у вироку, опублікованому у Єдиному реєстрі судових рішень від 27 грудня 2024 року.

Читайте також:

Деталі інциденту

Поліцейські прибули на виклик громадян про стрільбу поблизу Північного мосту, де дислокувалася військова частина. На місці поліція отримала інформацію від свідків, що постріли лунали з території, яка охоронялась військовими.

Військовослужбовець, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння та в напівоголеному вигляді, почав ображати працівників поліції, а потім завдав ударів двом з них.  

Поліцейські повідомили, що викликали військову службу правопорядку. Це ще більше розлютило обвинуваченого. Чоловік, уже у формі та зі зброєю, направив автомат у бік поліцейських і знову вдарив одного з них кулаком в обличчя.  

Відеозаписи з боді-камер поліції підтвердили, що обвинувачений сприймав поліцейських як представників влади, які виконують свої обов’язки.  

Обвинувачений заявляв, що не бив поліцейських і діяв на виконання наказу командира. Проте суд не знайшов підтвердження його слів.  

Врешті суддя заявив, що конфлікт почався саме через агресивну поведінку військовослужбовця та призначив йому покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.

Обвинувачений характеризувався позитивно у військовій частині та нагороджений грамотами, однак суд врахував відсутність пом’якшуючих обставин і позицію потерпілих, які просили покарання у вигляді позбавлення волі.  

Нагадаємо, у Чернігівській області чоловік не прийшов до ТЦК, бо йому заборонила мама. Також на Одещині судили ухилянта, який видавав себе за військового.

суд армія війна в Україні військовослужбовці судові рішення

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

23:36 Манчестер Юнайтед може втратити понад 1,2 млрд євро

23:33 Сніг та дощ — прогноз синоптиків для Харкова найближчими днями

23:30 Зеленський назвав причину, чому біженці повернуться в Україну

23:21 Зеленський сказав, коли можливі вибори президента України

23:15 Зеленський назвав головні успіхи ЗСУ у 2024 році

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов - 80x80

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов

23:01 Карпати перехопили у Динамо гравця збірної України

22:59 У Києві військовий побив поліцейських — як покарав суд

22:39 Зеленський відповів, чи піде на другий президентський термін

22:33 На Буковині чоловік замінив дату у повістці — його судили

22:29 Шовковський знайшов підсилення для Динамо — про кого йдеться

23:36 Манчестер Юнайтед може втратити понад 1,2 млрд євро

23:33 Сніг та дощ — прогноз синоптиків для Харкова найближчими днями

23:30 Зеленський назвав причину, чому біженці повернуться в Україну

23:21 Зеленський сказав, коли можливі вибори президента України

23:15 Зеленський назвав головні успіхи ЗСУ у 2024 році

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов - 80x80

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов

23:01 Карпати перехопили у Динамо гравця збірної України

22:59 У Києві військовий побив поліцейських — як покарав суд

22:39 Зеленський відповів, чи піде на другий президентський термін

22:33 На Буковині чоловік замінив дату у повістці — його судили

22:29 Шовковський знайшов підсилення для Динамо — про кого йдеться

06:53 Рейтинг українських банків — де краще зберігати заощадження

06:50 Які території здобула та втратила Україна протягом 2024 року

06:40 Ціни на мідь у січні — яка вартість кольорових металів в Україні

1 січня 2025

14:57 На що чекають одесити у 2025 році — опитування

08:02 Як українці надихали у 2024 році — п'ять історій, що вражають

06:40 Скільки коштує брухт у січні — ціни на чормет на Новий рік

06:02 Підвищення податків та тарифів — що зміниться з 1 січня 2025 року

31 грудня 2024

22:47 Одеса зустрічає Новий рік — чого бажають містяни у 2025 році

19:43 Для тих, хто захищає Україну — що побажали одесити військовим

12:10 Північний міст всіяний дірками — що він пережив за 48 років

Text

20:53 Корольчук назвав умови постачання електроенергії до Молдови

Text

17:50 Спецнарада Зеленського та переговори з РФ — ефір Вечір.LIVE

Text

13:55 Експерт прокоментував погрози Словаччини щодо електропостачання

Text

13:16 Зупинка транзиту газу — Кучеренко назвав труднощі для України

Text

13:00 Подоляк зробив заяву щодо переговорів з Росією — ефір День.LIVE

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов - 80x80

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов

Text

08:00 Сирський прибув у Курську область Росії — ефір Ранок.LIVE

1 січня 2025
Text

18:20 У Львові відкрили вулицю на честь Ірини Фаріон — як це було

Text

08:00 Новорічне звернення Зеленського 2025 — ефір Новини.LIVE

Text

02:35 Бахматов назвав проблему київського бюджету під час війни

31 грудня 2024
Text

23:30 Новорічне звернення Зеленського до українців перед 2025 роком

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

09:18 Кнопкові телефони повертаються — чому варто перейти на них

27 грудня 2024

06:11 Забута каша, корисніша за гречку — знижує холестерин та очищає

23 грудня 2024

14:12 Чи можна рубати самосів на власній земельній ділянці без дозволу

22 грудня 2024

01:45Це перемога! Олександр Усик — Тайсон Ф'юрі 2. Як це було

22:42 Поранений на фронті актор студії Квартал 95 обматюкав Усика

21 грудня 2024

01:20 Де водіям можна не користуватися пасками безпеки

31 грудня 2024

05:45 Пенсії у 2025 році — хто та чому повинен повернути гроші державі

30 грудня 2024

04:30 Придатний чи непридатний — в ТЦК пояснили основні відмінності

20 грудня 2024

10:12 На картку несподівано прийшли гроші — що не можна робити

27 грудня 2024

09:40 Ціни на проїзд у Харкові — що зміниться з 1 січня 2025 року