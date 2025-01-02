Військовий побився з працівників поліції — рішення суду

У Києві військовий побив поліцейських — як покарав суд
Деснянський районний суд Києва виніс вирок військовослужбовцю, який у стані алкогольного сп’яніння застосував насильство проти працівників поліції. Останні прибули на виклик щодо стрільби в парку "Муромець" 27 грудня.
Про це йдеться у вироку, опублікованому у Єдиному реєстрі судових рішень від 27 грудня 2024 року.
Деталі інциденту
Поліцейські прибули на виклик громадян про стрільбу поблизу Північного мосту, де дислокувалася військова частина. На місці поліція отримала інформацію від свідків, що постріли лунали з території, яка охоронялась військовими.
Військовослужбовець, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння та в напівоголеному вигляді, почав ображати працівників поліції, а потім завдав ударів двом з них.
Поліцейські повідомили, що викликали військову службу правопорядку. Це ще більше розлютило обвинуваченого. Чоловік, уже у формі та зі зброєю, направив автомат у бік поліцейських і знову вдарив одного з них кулаком в обличчя.
Відеозаписи з боді-камер поліції підтвердили, що обвинувачений сприймав поліцейських як представників влади, які виконують свої обов’язки.
Обвинувачений заявляв, що не бив поліцейських і діяв на виконання наказу командира. Проте суд не знайшов підтвердження його слів.
Врешті суддя заявив, що конфлікт почався саме через агресивну поведінку військовослужбовця та призначив йому покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.
Обвинувачений характеризувався позитивно у військовій частині та нагороджений грамотами, однак суд врахував відсутність пом’якшуючих обставин і позицію потерпілих, які просили покарання у вигляді позбавлення волі.
Нагадаємо, у Чернігівській області чоловік не прийшов до ТЦК, бо йому заборонила мама. Також на Одещині судили ухилянта, який видавав себе за військового.
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