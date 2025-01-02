Військовий побився з працівників поліції — рішення суду

Суддя підписує документи. Фото: Суспільне

Деснянський районний суд Києва виніс вирок військовослужбовцю, який у стані алкогольного сп’яніння застосував насильство проти працівників поліції. Останні прибули на виклик щодо стрільби в парку "Муромець" 27 грудня.

Про це йдеться у вироку, опублікованому у Єдиному реєстрі судових рішень від 27 грудня 2024 року.

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Деталі інциденту

Поліцейські прибули на виклик громадян про стрільбу поблизу Північного мосту, де дислокувалася військова частина. На місці поліція отримала інформацію від свідків, що постріли лунали з території, яка охоронялась військовими.

Військовослужбовець, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння та в напівоголеному вигляді, почав ображати працівників поліції, а потім завдав ударів двом з них.

Поліцейські повідомили, що викликали військову службу правопорядку. Це ще більше розлютило обвинуваченого. Чоловік, уже у формі та зі зброєю, направив автомат у бік поліцейських і знову вдарив одного з них кулаком в обличчя.

Відеозаписи з боді-камер поліції підтвердили, що обвинувачений сприймав поліцейських як представників влади, які виконують свої обов’язки.

Обвинувачений заявляв, що не бив поліцейських і діяв на виконання наказу командира. Проте суд не знайшов підтвердження його слів.

Врешті суддя заявив, що конфлікт почався саме через агресивну поведінку військовослужбовця та призначив йому покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.

Обвинувачений характеризувався позитивно у військовій частині та нагороджений грамотами, однак суд врахував відсутність пом’якшуючих обставин і позицію потерпілих, які просили покарання у вигляді позбавлення волі.

Нагадаємо, у Чернігівській області чоловік не прийшов до ТЦК, бо йому заборонила мама. Також на Одещині судили ухилянта, який видавав себе за військового.