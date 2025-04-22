Заседание суда. Иллюстративное фото: pexels.com

В Киеве военнослужащий избил гражданского возле одного из торгово-развлекательных центров. Между мужчинами возник словесный конфликт, который привел к драке.

Об этом говорится в приговоре Печерского районного суда города Киева.

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В Киеве военнослужащий избил гражданского — решение суда

В Киеве, 26 марта вечером, на территории торгового центра "Гулливер" между военным и гражданским на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений, возник словесный конфликт, во время которого военнослужащий нанес тяжкие телесные повреждения собеседнику.

По данным судебного дела, обвиняемый выбрав для себя удобную позицию по отношению к потерпевшему приблизился вплотную напротив, ухватил левой рукой за правое плечо последнего и со значительной силой нанес один удар предплечьем правой руки в левую часть лица последнего. После этого, потерпевший потерял сознание и упал на бетонную поверхность.

В результате удара гражданскому причинены закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга тяжелой степени с формированием острой субдуральной гематомы в правой лобно-височно-теменной области и эпидуральной гематомы над правой височной долей со смещением срединных структур мозга влево, сдавлением и деформацией правого бокового желудочка. Эти все травмы относятся к тяжелому телесному повреждению.

Обвиняемый во время судебного заседания свою вину в совершении инкриминируемого ему уголовного преступления признал в полном объеме, с соответствующей уголовно-правовой квалификацией его действий согласился.

Учитывая все вышеуказанные факты, суд признал виновным военного в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 121 УК Украины и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет.

Однако на основании ст. 75 УК Украины суд освободил военного от отбывания наказания с испытанием с испытательным сроком на 2 года.

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