У Києві військовослужбовець побив цивільного — рішення суду

Засідання суду. Ілюстративне фото: pexels.com

У Києві військовослужбовець побив цивільного біля одного з торговельно-розважальних центрів. Між чоловіками виник словесний конфлікт, який призвів до бійки.

Про це йдеться у вироку Печерського районного суду міста Києва.

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У Києві 26 березня ввечері на території торговельного центру "Гулівер" між військовим та цивільним на ґрунті особистих неприязних відносин, що раптово виникли, стався словесний конфлікт, під час якого військовослужбовець завдав тяжких тілесних ушкоджень співрозмовнику.

За даними судової справи, обвинувачений, вибравши для себе зручну позицію стосовно потерпілого, наблизився впритул навпроти, вхопив лівою рукою за праве плече останнього і зі значною силою завдав одного удару передпліччям правої руки в ліву частину його обличчя. Після цього потерпілий втратив свідомість та впав на бетонну поверхню.

Внаслідок удару цивільному спричинено закриту черепно-мозкову травму, забій головного мозку важкого ступеня з формуванням гострої субдуральної гематоми в правій лобно-скронево-тім’яній ділянці та епідуральної гематоми над правою скроневою долею зі зміщенням серединних структур мозку вліво, здавленням та деформацією правого бокового шлуночка. Ці всі травми відносяться до тяжкого тілесного ушкодження.

Обвинувачений під час судового засідання свою провину у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення визнав у повному обсязі, з відповідною кримінально-правовою кваліфікацією його дій погодився.

З огляду на всі вищезазначені факти, суд визнав винним військового у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 121 КК України, та призначити йому покарання у вигляді позбавлення волі на строк п'ять років.

Однак на підставі ст. 75 КК України суд звільнив військового від відбування покарання з випробуванням з іспитовим строком на два роки.

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