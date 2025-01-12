Монобанк подал на военного в суд — хотел взыскать проценты за кредит

Украинский военный. Фото: Freepik

Монобанк подал иск в суд на военного. Военный получил 80 тысяч гривен кредита, но не смог вовремя погасить долг. Банк хотел через суд взыскать с мужчины проценты по кредиту.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Еще в 2019 году мужчина обратился в Монобанк и получил кредит в размере 80 тысяч гривен. Он не выполнил условия договора, поэтому возникла задолженность — 79 945 гривен. В конце концов банк подал иск в суд, чтобы взыскать с клиента задолженность.

Мужчина отметил, что анкета-заявление, которое он подписал, не предусматривала сроки осуществления периодических платежей, а потому срок выполнения обязательств не наступил. Кроме того, мужчина объяснил, что банк не учел внесение средств несколькими платежами на общую сумму 14 500 гривен, при этом со счета мужчины списали 39 984 гривен.

Ответчик также отметил, что сейчас он является военнослужащим, поэтому на него распространяются льготы. В конце концов, как отметил мужчина, он признает исковые требования на сумму 28 145 гривен.

Решение суда

Иск суд удовлетворил частично. Как отметили в решении, мужчину призвали в ВСУ 20 сентября 2022 года, поэтому банк не должен начислять ему проценты за пользование кредитом. Суд установил, что со счета мужчины неправомерно списали проценты по кредиту — 4 747 гривен. Поэтому решили, что с мужчины в пользу акционерного общества "Универсал Банк" взыщут задолженность в сумме 60 698 гривен.

Напомним, государственный "ПриватБанк" объяснил, что влияет на решение о предоставлении кредитного лимита клиентам. На ограничение в таком праве жалуются украинцы.

С началом полномасштабной войны украинцам стало сложнее получить кредиты. Так, государственный "ПриватБанк" может отказать в займе по довольно интересной причине.