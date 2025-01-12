Монобанк подав на військового в суд — хотів стягнути відсотки за кредит

Український військовий. Фото: Freepik

Монобанк подав позов в суд на військового. Військовий отримав 80 тисяч гривень кредиту, але не зміг вчасно погасити борг. Банк хотів через суд стягнути з чоловіка відсотки за кредитом.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Ще у 2019 році чоловік звернувся до Монобанку та отримав кредит у розмірі 80 тисяч гривень. Він не виконав умови договору, тож виникла заборгованість — 79 945 гривень. Зрештою банк подав позов до суду, аби стягнути з клієнта заборгованість.

Чоловік зазначив, що анкета-заява, яку він підписав, не передбачала строки здійснення періодичних платежів, а тому строк виконання зобов'язань не настав. Крім того, чоловік зазначив, що банк не врахував внесення коштів на рахунок кількома платежами на загальну суму 14 500 гривень, при цьому з рахунку чоловіка списали 39 984 гривень.

Відповідач також зазначив, що наразі він є військовослужбовцем, тож на нього розповсюджуються пільги. Зрештою, як зазначив чоловік, він визнає позовні вимоги на суму 28 145 гривень.

Рішення суду

Позов суд задовольнив частково. Як зазначили в рішення, чоловіка призвали в ЗСУ 20 вересня 2022 року, тому банк не повинен нараховувати йому відсотки за користування кредитом. Суд встановив, що з рахунку чоловіка неправомірно списали відсотки за кредитом — 4 747 гривень. Тож вирішили, що чоловіка на користь акціонерного товариства "Універсал Банк" стягнуть заборгованість у сумі 60 698 гривень.

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