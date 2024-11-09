В Киеве военного осудили за неисполнение приказа

Тернопольский зональный отдел ВСП. Иллюстративное фото: teren.in.ua

В Киеве военнослужащий отказался выполнить приказ командира о переводе в другую часть. Суд приговорил его к пяти годам лишения свободы, но заменил приговор на один год условного срока.

Материалы дела хранятся в Опендатаботе.

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Обстоятельства дела

Суду стало известно, что военнослужащий одной из воинских частей в Киеве получил приказ о переводе в другую часть. Этот приказ военный выполнить отказался.

При этом военный проигнорировал приказ в присутствии своего командира и еще нескольких офицеров.

В ходе следствия обвиняемый полностью признал свою вину.

Что решил суд

Суд принял во внимание все обстоятельства дела и признал военнослужащего в совершении уголовного преступления. Мужчина был приговорен к пяти годам лишения свободы.

Приговор был заменен на один год испытательного срока.

Напомним, жителя Волыни суд признал виновным в уклонении от мобилизации. Сам обвиняемый рассказал, что в ТЦК его просто постоянно отпускали домой.

Также Верховный Суд назначил уклонисту наказание в виде трех лет лишения свободы. Суд не учел даже того, что у мужчины есть мать-инвалид и ребенок на иждивении.