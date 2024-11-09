В Киеве военного осудили за неисполнение приказа

В Киеве военный отказался выполнить приказ — что решил суд
В Киеве военнослужащий отказался выполнить приказ командира о переводе в другую часть. Суд приговорил его к пяти годам лишения свободы, но заменил приговор на один год условного срока.
Материалы дела хранятся в Опендатаботе.
Обстоятельства дела
Суду стало известно, что военнослужащий одной из воинских частей в Киеве получил приказ о переводе в другую часть. Этот приказ военный выполнить отказался.
При этом военный проигнорировал приказ в присутствии своего командира и еще нескольких офицеров.
В ходе следствия обвиняемый полностью признал свою вину.
Что решил суд
Суд принял во внимание все обстоятельства дела и признал военнослужащего в совершении уголовного преступления. Мужчина был приговорен к пяти годам лишения свободы.
Приговор был заменен на один год испытательного срока.
Напомним, жителя Волыни суд признал виновным в уклонении от мобилизации. Сам обвиняемый рассказал, что в ТЦК его просто постоянно отпускали домой.
Также Верховный Суд назначил уклонисту наказание в виде трех лет лишения свободы. Суд не учел даже того, что у мужчины есть мать-инвалид и ребенок на иждивении.
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