У Києві військового засудили за невиконання наказу

Тернопільський зональний відділ ВСП. Ілюстративне фото: teren.in.ua

У Києві військовослужбовець відмовився виконати наказ командира про переведення до іншої частини. Суд засудив його до п'яти років позбавлення волі, але замінив цей вирок на один рік умовного терміну.

Матеріали справи зберігаються в Опендатабот.

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Обставини справи

Суду стало відомо, що військовослужбовець однієї з військових частин у Києві отримав наказ про переведення до іншої частини. Цей наказ військовий виконати відмовився.

При цьому військовий проігнорував наказ у присутності свого командира, а також ще декількох офіцерів.

Під час слідства обвинувачуваний повністю визнав свою провину.

Що вирішив суд

Суд взяв до уваги всі обставини справи і визнав військовослужбовця у вчиненні кримінального злочину. Чоловіка було засуджено до п'яти років позбавлення волі.

Вирок замінили на один рік випробовувального терміну.

Нагадаємо, мешканця Волині суд визнав винним у тому, що він ухилявся від мобілізації. Сам обвинувачений розповів, що у ТЦК його просто постійно відпускали додому.

Також Верховний Суд призначив ухилянту покарання у вигляді трьох років позбавлення волі. Суд не зважив навіть на те, що чоловік має матір-інваліда та дитину на утриманні.