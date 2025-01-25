В Киеве судили военного, который хранил оружие дома

Пистолет в руках. Иллюстративное фото: Одеса Медіа

В Киеве судили военнослужащего, который хранил оружие у себя дома. У него изъяли пистолет, порох и патроны.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Военный приобрел пистолет, боеприпасы и порох без соответствующего разрешения и хранил их у себя дома, чем нарушил правила оборота оружия в Украине.

В сентябре 2024 года в его доме провели обыск и нашли пистолет, который был переделан из сигнального в огнестрельный. Также изъяли порох и 128 патронов, часть из которых была самодельной.

В ходе суда мужчина признал свою вину в незаконном хранении оружия.

Решение суда

Военному назначили наказание в виде трех лет лишения свободы, но освободили от отбывания с испытательным сроком один год.

Также он должен компенсировать государству расходы на экспертизы в размере 10980 гривен. Изъятое оружие, порох и патроны уничтожат.

Напомним, в Харькове мужчина украл телефон у товарища, его судили. Ему назначили наказание в виде заключения.

А во Львове судили мужчину, который ударил ножом собственного брата во время конфликта.