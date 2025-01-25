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У Києві військовий зберігав зброю та патрони вдома, його судили

25 січня 2025 08:29
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
У Києві судили військового, який зберігав зброю вдома
Пістолет в руках. Ілюстративне фото: Одеса Медіа
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

У Києві судили військовослужбовця, який зберігав зброю у себе вдома. У нього вилучили пістолет, порох та патрони.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Військовий придбав пістолет, боєприпаси та порох без відповідного дозволу і зберігав їх у себе вдома, чим порушив правила обігу зброї в Україні.

У вересні 2024 року в його помешканні провели обшук та знайшли пістолет, який був перероблений зі сигнального на вогнепальний. Також вилучили порох та 128 патронів, частина з яких була саморобною. 

Під час суду чоловік визнав свою провину у незаконному зберіганні зброї.

Рішення суду

Військовому призначили покарання у вигляді трьох років позбавлення волі, але звільнили від відбуття з випробувальним терміном один рік. 

Також він має компенсувати державі витрати на експертизи в розмірі 10980 гривень. Вилучену зброю, порох та патрони знищать. 

Нагадаємо, у Харкові чоловік вкрав телефон у товариша, його судили. Йому призначили покарання у вигляді ув'язнення.

А у Львові судили чоловіка, який вдарив ножем власного брата під час конфлікту.

Київ зброя військові боєприпаси

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