У Києві судили військового, який зберігав зброю вдома

Пістолет в руках. Ілюстративне фото: Одеса Медіа

У Києві судили військовослужбовця, який зберігав зброю у себе вдома. У нього вилучили пістолет, порох та патрони.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Військовий придбав пістолет, боєприпаси та порох без відповідного дозволу і зберігав їх у себе вдома, чим порушив правила обігу зброї в Україні.

У вересні 2024 року в його помешканні провели обшук та знайшли пістолет, який був перероблений зі сигнального на вогнепальний. Також вилучили порох та 128 патронів, частина з яких була саморобною.

Під час суду чоловік визнав свою провину у незаконному зберіганні зброї.

Рішення суду

Військовому призначили покарання у вигляді трьох років позбавлення волі, але звільнили від відбуття з випробувальним терміном один рік.

Також він має компенсувати державі витрати на експертизи в розмірі 10980 гривень. Вилучену зброю, порох та патрони знищать.

Нагадаємо, у Харкові чоловік вкрав телефон у товариша, його судили. Йому призначили покарання у вигляді ув'язнення.

А у Львові судили чоловіка, який вдарив ножем власного брата під час конфлікту.