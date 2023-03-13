В Киеве разоблачили банду, которая производила и сбывала крупные партии наркотиков

Полиция задержала очередную преступную группировку, занимавшуюся наркотиками

Четыре человека в Киеве устроили подпольную нарколабораторию. Бандиты производили амфетамин, общая ежемесячная прибыль злоумышленников составила 2 млн гривен.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Задержание наркобанды

Правоохранители в Киеве задержали четырех человек, создавших незаконный бизнес по изготовлению и сбыту наркотиков.

Злоумышленники, в частности, производили психотропное вещество амфетамин.

Детали преступной деятельности

Как установило следствие, преступная группа действовала в Киеве и в Киевской области.

У банда было специальное лабораторное оборудование, посуда и приборы.

Сбыт наркотиков происходил из-за почтовых отправлений или из рук в руки.

Известно, что ежемесячная прибыль незаконной нарколаборатории составила около 2 млн гривен.

Что нашли во время обысков

Правоохранители провели десять обысков в местах, где проживали и работали злоумышленники.

Были обнаружены и изъяты более 1,1 кг амфетамина, таблетки экстази, каннабис, лабораторное оборудование, прекурсоры, химические реактивы (в жидком и порошкообразном виде), электронные весы и денежные средства.

Напомним, в январе полиция Броварского района Киевской области обнаружила целую группу граждан, незаконно сбывавших психотропные и наркотические вещества. Для своего бизнеса они использовали Telegram-канал.

Фото: Киевская городская прокуратура