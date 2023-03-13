​​​​​​​У Києві викрили банду, яка виготовляла і збувала великі партії наркотиків

Поліція затримала чергове злочинне угруповання, яке займалося наркотиками

Чотири особи у Києві влаштували підпільну нарколабораторію. Бандити виготовляли амфетамін, загальний щомісячний прибуток зловмисників становив 2 млн гривень.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

Затримання наркобанди

Правоохоронці у Києві затримали чотирьох осіб, які створили незаконний бізнес із виготовлення та збуту наркотиків.

Зловмисники, зокрема, виготовляли психотропну речовину амфетамін.

Деталі злочинної діяльності

Як встановило слідство, злочинна група діяла у Києві та Київській області.

Банда мала спеціальне лабораторне обладнання, посуд та прилади.

Збут наркотиків відбувався через поштові відправлення або з рук в руки.

Відомо, що щомісячний прибуток незаконної нарколабораторії становив близько 2 млн гривень.

Що знайшли під час обшуків

Правоохоронці провели десять обшуків у місцях, де проживали та працювали зловмисники.

Було виявлено та вилучено понад 1,1 кг амфетаміну, пігулки екстазі, канабіс, лабораторне обладнання, прекурсори, хімічні реактиви (у рідкому та порошкоподібному виді), електронні ваги та грошові кошти.

Нагадаємо, у січні поліція Броварського району Київської області виявила цілу групу громадян, які незаконно збували психотропні та наркотичні речовини. Для свого бізнесу вони використовували Telegram-канал.

Фото: Київська міська прокуратура