Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow В Киеве разоблачили "бизнесменов", занимавшихся производством и продажей наркотиков arrow

В Киеве разоблачили "бизнесменов", занимавшихся производством и продажей наркотиков

16 января 2024 18:11
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В Киеве разоблачили "бизнесменов", занимавшихся производством и продажей наркотиков
Правоохранители проводят обыски на складах. Фото: скриншот с видео
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В Киеве сотрудники полиции и СБУ задержали участников преступного бизнеса, занимавшихся наркоторговлей. Санкция статьи предусматривает наказание в виде 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Об этом сообщает Полиция Киева.

Читайте также:

О деятельности группировки

Сообщается, что преступная группировка занималась изготовлением и сбытом каннабиса. Участники продавали товар через собственный канал в Telegram и отправляли его по почте.

"Во время серии обысков в Киеве, Киевской и Сумской областях полицейские изъяли более 60 килограммов каннабиса, средства для фасовки и упаковки и деньги. Ориентировочная стоимость изъятых веществ по ценам "черного" рынка — около 18 миллионов гривен", — говорится в сообщении.

Какая судьба ждет участников

Отмечается, что активные члены группировки были задержаны, а их Telegram-канал заблокирован. Фигурантам сообщили о подозрении. Санкция статьи предусматривает наказание в виде 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, в Одессе правоохранители разоблачили местную жительницу, которая занималась сбытом наркотиков. Женщина отправляла "товар" клиентам по почтомату.

Добавим, что на Львовщине задержан 37-летний житель, который в течение одного месяца 2023 года сбывал наркотические таблетки. Как известно, их ему назначал врач-нарколог для лечения.

Киев
наркотики
полиция
наркоторговля
Киевская область
бизнес

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:00 В Раде хотят освободить от бронирования еще одну категорию мужчин — о ком идет речь

2 января 2024

22:43 В Украине хотят мобилизовать еще две категории лиц из-за их специальности

7 января 2024
Новость с видео

06:36В ВМС рассказали, может ли Россия высадить десант в Одессе и Николаеве

10 января 2024
Новость с фото

04:17 Готовьтесь, это будет нелегко — найдите владельца собаки за 11 секунд

8 января 2024

04:08 Притула объяснил, как исправить ключевую проблему мобилизации в Украине

4 января 2024

09:39 На границе с Польшей задержали директора Львовской мебельной фабрики — что произошло

10 января 2024

05:58Что ждет мобилизованных в воинской части — рассказ военного

15 января 2024

06:30Какую сумму получает семья погибшего воина — рассказ военного

7 января 2024
Новость с фото

14:45 Народный синоптик Диденко назвала регионы, которые завтра накроют лютые морозы

14 января 2024

14:13 Выплаты военным — сколько платят после увольнения со службы

Актуальное по теме