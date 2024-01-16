В Киеве разоблачили "бизнесменов", занимавшихся производством и продажей наркотиков
В Киеве сотрудники полиции и СБУ задержали участников преступного бизнеса, занимавшихся наркоторговлей. Санкция статьи предусматривает наказание в виде 12 лет заключения с конфискацией имущества.
Об этом сообщает Полиция Киева.
О деятельности группировки
Сообщается, что преступная группировка занималась изготовлением и сбытом каннабиса. Участники продавали товар через собственный канал в Telegram и отправляли его по почте.
"Во время серии обысков в Киеве, Киевской и Сумской областях полицейские изъяли более 60 килограммов каннабиса, средства для фасовки и упаковки и деньги. Ориентировочная стоимость изъятых веществ по ценам "черного" рынка — около 18 миллионов гривен", — говорится в сообщении.
Какая судьба ждет участников
Отмечается, что активные члены группировки были задержаны, а их Telegram-канал заблокирован. Фигурантам сообщили о подозрении. Санкция статьи предусматривает наказание в виде 12 лет заключения с конфискацией имущества.
Напомним, в Одессе правоохранители разоблачили местную жительницу, которая занималась сбытом наркотиков. Женщина отправляла "товар" клиентам по почтомату.
Добавим, что на Львовщине задержан 37-летний житель, который в течение одного месяца 2023 года сбывал наркотические таблетки. Как известно, их ему назначал врач-нарколог для лечения.
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