У Києві викрили "бізнесменів", які займалися виробництвом і продажем наркотиків

Правоохоронці проводять обшуки на складах. Фото: скриншот з відео

У Києві співробітники поліції та СБУ затримали учасників злочинного бізнесу, які займалися наркоторгівлею. Санкція статті передбачає покарання у вигляді 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Про це повідомляє Поліція Києва.

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Про діяльність угруповання

Повідомляється, що злочинне угруповання займалося виготовленням та збутом канабісу. Учасники продавали товар через власний канал у Telegram та відправляли його поштою.

"Під час серії обшуків у Києві, Київській та Сумській областях поліцейські вилучили понад 60 кілограмів канабісу, засоби для фасування та пакування й гроші. Орієнтовна вартість вилучених речовин за цінами "чорноо" ринку — близько 18 мільйонів гривень", — йдеться у повідомленні.

Яка доля чекає на учасників

Зазначається, що активних членів угруповання затримали, а їх Telegram-канал заблокували. Фігурантам повідомили про підозру. Санкція статті передбачає покарання у вигляді 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, в Одесі правоохоронці викрили місцеву мешканку, яка займалася збутом наркотиків. Жінка відправляла "товар" клієнтам через поштомат.

Додамо, що на Львівщині затримали 37-річного мешканця, який впродовж одного місяця 2023 року збував наркотичні таблетки. Як відомо, їх йому призначав лікар-нарколог для лікування.