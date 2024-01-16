Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow У Києві викрили "бізнесменів", які займалися виробництвом і продажем наркотиків arrow

У Києві викрили "бізнесменів", які займалися виробництвом і продажем наркотиків

16 січня 2024 18:11
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
У Києві викрили "бізнесменів", які займалися виробництвом і продажем наркотиків
Правоохоронці проводять обшуки на складах. Фото: скриншот з відео
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У Києві співробітники поліції та СБУ затримали учасників злочинного бізнесу, які займалися наркоторгівлею. Санкція статті передбачає покарання у вигляді 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Про це повідомляє Поліція Києва

Читайте також:

Про діяльність угруповання

Повідомляється, що злочинне угруповання займалося виготовленням та збутом канабісу. Учасники продавали товар через власний канал у Telegram та відправляли його поштою. 

"Під час серії обшуків у Києві, Київській та Сумській областях поліцейські вилучили понад 60 кілограмів канабісу, засоби для фасування та пакування й гроші. Орієнтовна вартість вилучених речовин за цінами "чорноо" ринку — близько 18 мільйонів гривень", — йдеться у повідомленні. 

Яка доля чекає на учасників

Зазначається, що активних членів угруповання затримали, а їх Telegram-канал заблокували. Фігурантам повідомили про підозру. Санкція статті передбачає покарання у вигляді 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, в Одесі правоохоронці викрили місцеву мешканку, яка займалася збутом наркотиків. Жінка відправляла "товар" клієнтам через поштомат.

Додамо, що на Львівщині затримали 37-річного мешканця, який впродовж одного місяця 2023 року збував наркотичні таблетки. Як відомо, їх йому призначав лікар-нарколог для лікування. 

Київ
наркотики
поліція
наркоторгівля
Київська область
бізнес

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:00 У Раді хочуть звільнити від бронювання ще одну категорію чоловіків — про кого йдеться

2 січня 2024

22:43 В Україні хочуть мобілізувати ще дві категорії осіб через їхню спеціальність

7 січня 2024
Новина з відео

06:36У ВМС розповіли, чи може Росія висадити десант в Одесі та Миколаєві

10 січня 2024
Новина з фото

04:17 Готуйтеся, це буде нелегко — знайдіть власника собаки за 11 секунд

8 січня 2024

04:08 Притула пояснив, як виправити ключову проблему мобілізації в Україні

4 січня 2024

09:39 На кордоні з Польщею затримали директора Львівської меблевої фабрики — що сталося

10 січня 2024

05:58Що чекає на мобілізованих у військовій частині — розповідь військового

7 січня 2024
Новина з фото

14:45 Народна синоптикиня Діденко назвала регіони, які завтра накриють люті морози

15 січня 2024

06:30Яку суму отримує сім’я загиблого воїна — розповідь військового

14 січня 2024

14:13 Виплати військовим — скільки платять після звільнення зі служби

Актуальне по темі