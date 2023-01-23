В Киеве задержан мужчина, предлагавший оформить украинский паспорт иностранцам

В Киеве разоблачили дельца, который помогал иностранцам получить украинский паспорт: услугами воспользовалась россиянка
В Киеве задержали организатора схемы, предлагавшего иностранцам за деньги оформить украинский паспорт . Свои услуги он оценил в 10 тысяч долларов.
Об этом сообщает СБУ .
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Что известно
Киевская городская прокуратура разоблачила схему вымогательства неправомерной выгоды с иностранных граждан. В частности, мужчина из Днепропетровской области представлялся людям как бывший работник СБУ. Он заявлял, что за деньги может быстро оформить украинский паспорт иностранцам.
В частности, он убеждал, что имеет связки в Государственной миграционной службе Украины и может помочь заинтересованным иностранцам в быстром получении украинского гражданства. Стоимость своих услуг он оценил в 10 тысяч долларов.
Россиянка хотела "украинизироваться"
В пресс-службе отметили, что именно такую сумму гражданин пообещал россиянке, которая имеет вид на постоянное проживание в Украине. Женщина захотела получить паспорт. За это организатор схемы пригласил 7 тысяч долларов для "должностных лиц", а остальную сумму, 3 тысячи гривен, он хотел забрать себе, как вознаграждение за работу.
"Организатора схемы вместе с сообщником задержали на одной из столичных АЗС после получения "задатка" в сумме 3 тысячи долларов США. избрана мера пресечения – содержание под стражей", — говорится в сообщении.
Тем временем главы ГУР Кирилл Буданов и СБУ Василий Малюк провели совместное совещание . Они обсудили очередные "сюрпризы" для русских войск.