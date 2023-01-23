У Києві затримали чоловіка, який пропонував оформити український паспорт іноземцям

У Києві викрили ділка, який допомагав іноземцям отримати український паспорт: послугами скористалася росіянка
У Києві затримали організатора схеми, який пропонував іноземцям за гроші оформити український паспорт. Свої послуги він оцінив у 10 тисяч доларів.
Про це повідомляє СБУ.
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Що відомо
Київська міська прокуратура викрила схему вимагання неправомірної вигоди з іноземних громадян. Зокрема, чоловік з Дніпропетровської області представлявся людям, як колишній працівник СБУ. Він заявляв, що за гроші може оформити швидко український паспорт іноземцям.
Зокрема, він переконував, що має зв'язки в Державній міграційній службі України та може допомогти зацікавленим іноземцям у швидкому отриманні українського громадянства. Вартість своїх послуг він оцінив у 10 тисяч доларів США.
Росіянка хотіла "українізуватися"
У пресслужбі зазначили, що саме таку суму громадянин пообіцяв росіянці, яка має посвідку на постійне проживання в Україні. Жінка захотіла отримати український паспорт. За це організатор схеми запросив 7 тисяч доларів для "службових осіб", а решту суми, 3 тисячі гривень, він хотів забрати собі, як винагороду за роботу.
"Організатора схеми разом зі спільником затримали на одній із столичних АЗС після отримання "завдатку" у сумі 3 тисячі доларів США. Під час затримання у них вилучили фейкове службове посвідчення СБУ, форменний одяг, зброю та наркотичні засоби. Наразі організатору схеми повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід – тримання під вартою", — йдеться у повідомленні.
Тим часом очільники ГУР Кирило Буданов та СБУ Василь Малюк провели спільну нараду. Вони обговорили чергові "сюрпризи" для російських військ.