В Киеве разоблачен кандидат наук, продававший уклонистам бронирование от призыва

Правоохранители и задержанный фигурант. Фото: t.me/gunpKyiv

В Киеве разоблачили кандидата наук, который предлагал уклонистам бронирование от призыва и трудоустройство. За "услуги" он хотел 10 000 долларов.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева в Telegram в четверг, 10 октября.

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"Мужчина должен был помочь в оформлении на работу в организацию, которая занимается разминированием. Это бы давало возможность получить бронь и избежать мобилизации. Сейчас фигуранту сообщено о подозрении за злоупотребление влиянием", — говорится в сообщении.

Известно, что фигурантом оказался кандидат наук из одного из высших учебных заведений. Он обещал мужчине мобилизационного возраста за 10 000 долларов трудоустроить его в организацию, которая специализируется в сфере разминирования. Участникам предоставляется бронирование от мобилизации, а также возможность прохождения служебных командировок за границей.

Правоохранители 8 октября задержали фигуранта после получения денег. Ему объявлено подозрение.

Напомним, в Ровно была разоблачена преступная группа из 29 человек, которая организовала бизнес на уклонистах. В частности, 26 врачей под руководством директора местного агентства недвижимости занимались изготовлением фиктивных медицинских справок о тяжелых заболеваниях, позволявших военнообязанным избежать мобилизации.

Ранее в Сумах сотрудники Службы безопасности Украины вместе с полицейскими задержали благотворителей, организовавших незаконную продажу волонтерских удостоверений. Благодаря этим документам "клиенты" получали возможность избежать мобилизации и уезжать за границу.