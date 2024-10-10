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У Києві викрили кандидата наук, який пропонував ухилянтам бронювання

10 жовтня 2024 17:25
Аркадій Пастула - Редактор
У Києві викрито кандидата наук, який продавав ухилянтам бронювання від призову
Правоохоронці та затриманий фігурант. Фото: t.me/gunpKyiv
Аркадій Пастула - Редактор

У Києві викрили кандидата наук, який пропонував ухилянтам бронювання від призову та працевлаштування. За "послуги" він хотів 10 000 доларів.

Про це повідомила пресслужба поліції Києва у Telegram у четвер, 10 жовтня.

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"Чоловік мав посприяти в оформленні на роботу до організації, яка займається розмінуванням. Це б надавало змогу отримати бронь та уникнути мобілізації. Наразі фігуранту повідомлено про підозру за зловживання впливом", — йдеться у повідомленні.

Відомо, що фігурантом виявився кандидат наук з одного з вищих навчальних закладів. Він обіцяв чоловіку мобілізаційного віку за 10 000 доларів працевлаштувати його до організації, яка спеціалізується у сфері розмінування. Учасникам надається бронювання від мобілізації, а також можливість проходження службових відряджень за кордоном.

Правоохоронці 8 жовтня затримали фігуранта після одержання гроші. Йому оголошено підозру.

Нагадаємо, у Рівному було викрито злочинну групу з 29 осіб, яка організувала бізнес на ухилянтах. Зокрема, 26 лікарів під керівництвом директорки місцевого агентства нерухомості займалися виготовленням фіктивних медичних довідок про тяжкі захворювання, що дозволяли військовозобов'язаним уникнути мобілізації. 

Раніше у Сумах працівники Служби безпеки України разом із поліцейськими затримали благодійників, які організували незаконний продаж волонтерських посвідчень. Завдяки цим документам "клієнти" отримували можливість уникнути мобілізації та виїжджати за кордон.

Київ поліція мобілізація бронювання ухилянти

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