У Києві викрито кандидата наук, який продавав ухилянтам бронювання від призову

Правоохоронці та затриманий фігурант. Фото: t.me/gunpKyiv

У Києві викрили кандидата наук, який пропонував ухилянтам бронювання від призову та працевлаштування. За "послуги" він хотів 10 000 доларів.

Про це повідомила пресслужба поліції Києва у Telegram у четвер, 10 жовтня.

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"Чоловік мав посприяти в оформленні на роботу до організації, яка займається розмінуванням. Це б надавало змогу отримати бронь та уникнути мобілізації. Наразі фігуранту повідомлено про підозру за зловживання впливом", — йдеться у повідомленні.

Відомо, що фігурантом виявився кандидат наук з одного з вищих навчальних закладів. Він обіцяв чоловіку мобілізаційного віку за 10 000 доларів працевлаштувати його до організації, яка спеціалізується у сфері розмінування. Учасникам надається бронювання від мобілізації, а також можливість проходження службових відряджень за кордоном.

Правоохоронці 8 жовтня затримали фігуранта після одержання гроші. Йому оголошено підозру.

Нагадаємо, у Рівному було викрито злочинну групу з 29 осіб, яка організувала бізнес на ухилянтах. Зокрема, 26 лікарів під керівництвом директорки місцевого агентства нерухомості займалися виготовленням фіктивних медичних довідок про тяжкі захворювання, що дозволяли військовозобов'язаним уникнути мобілізації.

Раніше у Сумах працівники Служби безпеки України разом із поліцейськими затримали благодійників, які організували незаконний продаж волонтерських посвідчень. Завдяки цим документам "клієнти" отримували можливість уникнути мобілізації та виїжджати за кордон.