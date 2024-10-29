Требовал взятку в размере 46, тыс долл — в Киеве задержали чиновника ТЦК

В Киеве разоблачили коррупционную схему чиновника ТЦК — фото
В Киеве правоохранители задержали работника районного территориального комплектования и социальной поддержки. Чиновник за взятку в 4 тысячи долларов обещал мужчине, не прошедшему военно-врачебную комиссию, помочь избежать штрафа и получить отсрочку от мобилизации.
Об этом сообщила полиция Киева во вторник, 29 октября.
Детали дела
Вместо привлечения к ответственности должностное лицо ТЦК предложило "решить вопрос" за 25 000 гривен. Кроме того, он обещал за 4 000 долларов обеспечить незаконную отсрочку от мобилизации. Полиция задокументировала получение неправомерной выгоды и задержала подозреваемого при передаче денег.
Суд избрал для фигуранта меру пресечения в виде содержания под стражей. За такие действия ему грозит до десяти лет лишения свободы.
Напомним, во Львове задержали чиновника ТЦК по подозрению во взяточничестве. За две тысячи долларов должно было "решиться вопрос" о непривлечении к ответственности нетрезвого солдата.
Ранее мы писали, что бывший депутат Жмеринского городского совета Винницкой области незаконно оформил непригодность к военной службе, а помогали ему работники военно-врачебной комиссии (ВЛК).
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