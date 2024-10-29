Требовал взятку в размере 46, тыс долл — в Киеве задержали чиновника ТЦК

Изъятые средства. Фото: полиция Киева

В Киеве правоохранители задержали работника районного территориального комплектования и социальной поддержки. Чиновник за взятку в 4 тысячи долларов обещал мужчине, не прошедшему военно-врачебную комиссию, помочь избежать штрафа и получить отсрочку от мобилизации.

Об этом сообщила полиция Киева во вторник, 29 октября.

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Детали дела

Вместо привлечения к ответственности должностное лицо ТЦК предложило "решить вопрос" за 25 000 гривен. Кроме того, он обещал за 4 000 долларов обеспечить незаконную отсрочку от мобилизации. Полиция задокументировала получение неправомерной выгоды и задержала подозреваемого при передаче денег.

Суд избрал для фигуранта меру пресечения в виде содержания под стражей. За такие действия ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Задержание должностного лица ТЦК. Фото: полиция Киева

Задержание должностного лица ТЦК. Фото: полиция Киева

Изъятые средства. Фото: полиция Киева

Напомним, во Львове задержали чиновника ТЦК по подозрению во взяточничестве. За две тысячи долларов должно было "решиться вопрос" о непривлечении к ответственности нетрезвого солдата.

Ранее мы писали, что бывший депутат Жмеринского городского совета Винницкой области незаконно оформил непригодность к военной службе, а помогали ему работники военно-врачебной комиссии (ВЛК).