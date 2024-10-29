Вимагав хабар в розмірі 46, тис дол — в Києві затримали посадовця ТЦК

Вилучені кошти. Фото: поліція Києва

У Києві правоохоронці затримали працівника районного територіального комплектування та соціальної підтримки. Посадовець за хабар у 4 тисячі доларів обіцяв чоловіку, що не пройшов військово-лікарську комісію, допомогти уникнути штрафу та отримати відстрочку від мобілізації.

Про це повідомила поліція Києва у вівторок, 29 жовтня.

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Деталі справи

Замість притягнення до відповідальності посадовець ТЦК запропонував "вирішити питання" за 25 тисяч гривень. Окрім цього, він обіцяв за 4 тисячі доларів забезпечити незаконну відстрочку від мобілізації. Поліція задокументувала отримання неправомірної вигоди та затримала підозрюваного під час передачі грошей.

Суд обрав для фігуранта запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. За такі дії йому загрожує до десяти років позбавлення волі.

Затримання посадовця ТЦК. Фото: поліція Києва

Затримання посадовця ТЦК. Фото: поліція Києва

Вилучені кошти. Фото: поліція Києва

Нагадаємо, у Львові затримали посадовця ТЦК за підозрою у хабарництві. За 2 тисячі доларів мало "вирішитися питання" щодо непритягнення до відповідальності нетверезого солдата.

Раніше ми писали, що колишній депутат Жмеринської міської ради Вінницької області незаконно оформив непридатність до військової служби, а допомагали йому працівники військово-лікарської комісії (ВЛК).