В Киеве разоблачили масштабную коррупционную схему с новостройками — подробности

Разоблачение топ-чиновника в Киеве. Фото: НАБУ и САП

НАБУ и САП удалось разоблачить владельца частного общества на предложении взятки в виде недвижимости в возведенных им новостройках. Их общая площадь составляет более 5200 квадратных метров, приблизительная стоимость — более 170 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

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Отмечается, что за такую услугу должностное лицо должно было оставить в силе заключенные с обществом соглашения, касающиеся строительства жилого комплекса на земельном участке Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

Разоблачение топ-чиновника в Киеве. Фото: НАБУ и САП

Кроме того, это должно было способствовать получению документов и необходимых разрешений, чтобы скрыть преступление, недвижимость должна была быть оформлена на доверенное лицо чиновника.

Сколько квартир было оформлено

"На момент разоблачения преступления детективы и прокуроры задокументировали оформление на доверенное лицо 15 квартир в Киеве", — говорится в сообщении.

Также подозрение получила и руководитель предприятия.

Напомним, правоохранители разоблачили действующего народного депутата, по совместительству владельца крупного строительного и аграрного бизнесов, на попытке подкупа. Процент с заработка он обещал за предоставление его компании подрядов по восстановлению инфраструктурных объектов.

Также мы писали, что стражам порядка НАБУ и САП удалось разоблачить народного депутата на попытке подкупа председателя Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры. Народный избранник предлагал топ-чиновнику взятку в биткоинах.