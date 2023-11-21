У Києві викрили масштабну схему з новобудовами — подробиці
21 листопада 2023 16:47
Викриття схеми
НАБУ та САП вдалося викрити власника приватного товариства на пропозиції хабаря у вигляді нерухомості у зведених ним новобудовах. Їхня загальна площа становить понад 5200 квадратних метрів, приблизна вартість — понад 170 млн грн.
Про це повідомляє пресслужба НАБУ.
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Зазначається, що за таку послугу топпосадовець повинен був залишити в силі укладені з товариством угоди, які стосуються будівництва житлового комплексу на земельній ділянці Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.
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