На Киевской таможне раскрыли схему при растаможивании автомобилей из США

Разоблачение должностных лиц Киевской таможни. Фото: Офис генпрокурора

Правоохранители задержали должностных лиц Киевской таможни. Как выяснилось, они создали коррупционную схему заработка на предпринимателях.

Об этом информирует пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины в среду, 5 ноября.

Реклама

Читайте также:

Разоблачение таможенников в Киеве. Фото: Офис генпрокурора

В Киеве разоблачили должностных лиц таможни на коррупции

Под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры разоблачены заместитель начальника и инспектор одного из таможенных постов Киевской таможни, причастных к системному получению неправомерной выгоды. Им сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды должностным лицом, совершенное по предварительному сговору группой лиц.

По данным следствия, чиновники наладили схему получения денег от предпринимателей, которые занимаются ввозом подержанных автомобилей из США.

В частности, заместитель начальника таможенного поста искусственно создавал препятствия для таможенного оформления транспортных средств. После этого инспектор через посредников предлагал "решение вопроса", а именно — ускоренное и беспрепятственное растаможивание за денежное вознаграждение.

Во время получения очередной суммы неправомерной выгоды в размере 2 400 долларов оба должностных лица задержаны.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения и отстранении подозреваемых от должностей.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до 3 лет и с конфискацией имущества.

Напомним, что недавно инспектор Львовской таможни скрыл ввоз ювелирных изделий.

Ранее мы информировали, что таможенники остановили водителя, который хотел провезти из Польши партию Apple iPhone на 1,5 млн грн.