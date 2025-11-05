Викриття посадовців Київської митниці. Фото: Офіс генпрокурора

Правоохоронці затримали посадовців Київської митниці. Як з'ясувалося, вони створили корупційну схему заробітку на підприємцях.

Про це інформує пресслужба Офісу генерального прокурора України у середу, 5 листопада.

Реклама

Читайте також:

Викриття митників у Києві. Фото: Офіс генпрокурора

У Києві викрили посадовців митниці на корупції

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури викрито заступника начальника та інспектора одного з митних постів Київської митниці, причетних до системного отримання неправомірної вигоди. Їм повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

За даними слідства, посадовці налагодили схему одержання грошей від підприємців, які займаються ввезенням вживаних автомобілів зі США.

Зокрема, заступник начальника митного посту штучно створював перешкоди для митного оформлення транспортних засобів. Після цього інспектор через посередників пропонував "вирішення питання", а саме — прискорене та безперешкодне розмитнення за грошову винагороду.

Під час одержання чергової суми неправомірної вигоди в розмірі 2 400 доларів обох посадовців затримано.

Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів та відсторонення підозрюваних від посад.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до 3 років та з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що нещодавно інспектор Львівської митниці приховав ввезення ювелірних виробів.

Раніше ми інформували, що митники зупинили водія, який хотів провезти із Польщі партію Apple iPhone на 1,5 млн грн.