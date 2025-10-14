Полицейские Киева разоблачили мошенника, который снимал "порчу" онлайн

Задержание фигуранта. Фото: Национальная полиция

В Киеве правоохранители разоблачили мошенника, который выдавал себя за "целителя". Он выманивал деньги у доверчивых граждан.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в городе Киев во вторник, 14 октября.

Реклама

Читайте также:

Детали дела

28-летний мужчина создавал фейковые аккаунты в популярных социальных сетях, где предлагал помощь в снятии "порчи", поиске без вести пропавших родственников и даже проведении "ритуалов исцеления".

Цены на его "услуги" колебались от 400 до 4 500 гривен — в зависимости от "сложности" задачи. После получения средств на банковскую карточку злоумышленник сразу прекращал общение с клиентами и блокировал их в сети.

Схему разоблачили оперативники Днепровского управления полиции столицы совместно со специалистами управления противодействия киберпреступности под процессуальным руководством Днепровской окружной прокуратуры Киева. Во время следствия установлено не менее семи эпизодов мошенничества, однако правоохранители не исключают, что пострадавших может быть больше.

Сейчас фигуранту сообщено о подозрении по части 4 статьи 190 Уголовного кодекса Украины — мошенничество. За совершенное мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.

Профиль мошенника. Фото: Нацполиция

Переписка мошенника. Фото: Нацполиция

Напомним, что недавно в Одессе правоохранители разоблачили группу аферистов, которые с помощью интернета обманывали как граждан Украины, так и жителей других стран, выманивая у них деньги под разными предлогами.

Также мы информировали, что полиция задержала группу фигурантов, которые завладели квартирами умерших и банковскими средствами.