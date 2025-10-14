Відео
Україна
Головна Київ У Києві викрили "мольфара", який знімав порчу онлайн за гроші

У Києві викрили "мольфара", який знімав порчу онлайн за гроші

Ua ru
Дата публікації: 14 жовтня 2025 14:37
Поліцейські Києва викрили шахрая, який знімав «порчу» онлайн
Затримання фігуранта. Фото: Національна поліція

У Києві правоохоронці викрили шахрая, який видавав себе за "цілителя". Він виманював гроші у довірливих громадян.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції у місті Київ у вівторок, 14 жовтня.

Читайте також:

Деталі справи

28-річний чоловік створював фейкові акаунти в популярних соціальних мережах, де пропонував допомогу у знятті "порчі", пошуку безвісти зниклих родичів і навіть проведенні "ритуалів зцілення".

Ціни на його "послуги" коливалися від 400 до 4 500 гривень — залежно від "складності" завдання. Після отримання коштів на банківську картку зловмисник одразу припиняв спілкування з клієнтами та блокував їх у мережі.

Схему викрили оперативники Дніпровського управління поліції столиці спільно з фахівцями управління протидії кіберзлочинам за процесуального керівництва Дніпровської окружної прокуратури Києва. Під час слідства встановлено щонайменше сім епізодів шахрайства, проте правоохоронці не виключають, що постраждалих може бути більше.

Наразі фігурантові повідомлено про підозру за частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України — шахрайство. За вчинене чоловікові загрожує до восьми років позбавлення волі.

У Києві викрили "мольфара", який знімав порчу онлайн за гроші - фото 1
Профіль шахрая. Фото: Нацполіція
У Києві викрили "мольфара", який знімав порчу онлайн за гроші - фото 2
Листування шахрая. Фото: Нацполіція

Нагадаємо, що нещодавно в Одесі правоохоронці викрили групу аферистів, які за допомогою інтернету ошукували як громадян України, так і жителів інших країн, виманюючи у них гроші під різними приводами.

Також ми інформували, що поліція затримала групу фігурантів, які заволоділи квартирами померлих та банківськими коштами.

Київ поліція шахрайство Нацполіція шахраї
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
