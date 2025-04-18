Наркодилер сбывал закладки в центре Киева — теперь предстанет перед судом

Задержанный подозреваемый. Фото: ГУНП в Киеве

В Киеве 33-летний житель столицы предстанет перед судом за распространение психотропных веществ в Шевченковском районе Киева. По данным полиции, мужчина реализовывал наркотики путем "закладок", а во время его задержания у него изъяли два килограмма мефедрона.

Об этом сообщила пресс-служба ГУНП в Киеве.

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Операцию провели в марте сотрудники криминальной полиции Деснянского управления полиции. Во время обыска в квартире фигуранта нашли также амфетамин, альфа-PVP, таблетки экстази, весы и упаковочные материалы.

Изъятая сумка с наркотиками. Фото: Нацполиция

Пакетик с наркотическими веществами. Фото: Нацполиция

Правоохранители установили, что подозреваемый занимался сбытом психотропов в больших объемах. Ему инкриминируют ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины — незаконное приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт психотропных веществ в особо крупных размерах.

Материалы уголовного производства уже переданы в суд. Если вина будет доказана, обвиняемому грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, во Львове недавно полиция задержала прохожего прямо на улице — стала известна причина конфликта.

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