Наркодилер збував закладки у центрі Києва — тепер постане перед судом

Затриманий підозрюваний. Фото: ГУНП в Києві

У Києві 33-річний мешканець столиці постане перед судом за розповсюдження психотропних речовин у Шевченківському районі Києва. За даними поліції, чоловік реалізовував наркотики шляхом "закладок", а під час його затримання у нього вилучили два кілограми мефедрону.

Про це повідомила пресслужба ГУНП в Києві.

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Операцію провели у березні співробітники кримінальної поліції Деснянського управління поліції. Під час обшуку в помешканні фігуранта знайшли також амфетамін, альфа-PVP, таблетки екстазі, ваги й пакувальні матеріали.

Вилучена сумка з наркотиками. Фото: Нацполіція

Пакетик з наркотичними речовинами. Фото: Нацполіція

Правоохоронці встановили, що підозрюваний займався збутом психотропів у великих обсягах. Йому інкримінують ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України — незаконне придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут психотропних речовин в особливо великих розмірах.

Матеріали кримінального провадження вже передано до суду. Якщо вину буде доведено, обвинуваченому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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