В Киеве задержали наркоторговцев, которые выращивали растения конопли и изготавливали психотропы

Правоохранители разоблачили нарколабораторию. Фото иллюстративное: Нацполиция

В Киеве задержали группу наркоторговцев. Один из фигурантов занимался выращиванием растений конопли, а двое его сообщников — изготовлением психотропов. Речь идет о киевлянах 46 и 49 лет, один из которых ранее был осужден за наркопреступления, и 52-летнем жителе Киевской области.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева в Telegram в понедельник, 17 июня.

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В результате обысков по месту жительства подозреваемых полицейские изъяли:

Около 120 г каннабиса;

140 г амфетамина;

45 растений конопли элитных сортов;

оборудование для выращивания и культивирования каннабиса;

четыре литра амфетамина на завершающем этапе синтеза;

прекурсоры для производства психотропов;

деньги, полученные преступным путем.

Обыск у фигурантов. Фото: t.me/gunpKyiv

Обыск у фигурантов. Фото: t.me/gunpKyiv

Стоимость изъятых веществ по ценам черного рынка составляет около 300 000 гривен.

Обыск у фигурантов. Фото: t.me/gunpKyiv

"Двум фигурантам сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 307 УКУ — незаконное изготовление и сбыт наркотических средств и психотропных веществ. Решается вопрос об объявлении подозрения третьему сообщнику. Согласно санкции инкриминируемой статьи, дельцам грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества", — говорится в сообщении.

Задержанные фигуранты. Фото: t.me/gunpKyiv

Пост полиции Киева. Фото: скриншот

Напомним, в Одесской области полицейские задержали мужчину, который был в состоянии опьянения и угрожал прохожим оружием. Кроме того, он предлагал местным приобрести наркотики.

Также в Николаевской области правоохранители ликвидировали группу лиц, занимавшихся сбытом наркотиков через интернет по всей территории Украины и путем "закладок" непосредственно в городах. Всего задержали десять сообщников, которые могут попасть за решетку и провести там до десяти лет.