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У Києві викрили наркоторговців з "товаром" на 300 тисяч гривень

17 червня 2024 13:40
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Києві затримали наркоторговців, які вирощували рослини конопель та виготовляли психотропи
Правоохоронці викрили нарколабораторію. Фото ілюстративне: Нацполіція
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Києві затримали групу наркоторговців. Один з фігурантів займався вирощуванням рослин конопель, а двоє його спільників — виготовленням психотропів. Йдеться про киян 46 та 49 років, один з яких раніше був засуджений за наркозлочини, та 52-річного мешканця Київської області.

Про це повідомила пресслужба поліції Києва у Telegram у понеділок, 17 червня.

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Внаслідок обшуків за місцем проживання підозрюваних поліцейські вилучили:

  • Близько 120 г канабісу;
  • 140 г амфетаміну;
  • 45 рослин коноплі елітних сортів;
  • обладнання для вирощування та культивування канабісу;
  • чотири літри амфетаміну на завершальному етапі синтезу;
  • прекурсори для виробництва психотропів;
  • гроші, отримані злочинним шляхом.
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Обшук у фігурантів. Фото: t.me/gunpKyiv
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Обшук у фігурантів. Фото: t.me/gunpKyiv

Вартість вилучених речовин за цінами "чорного" ринку складає близько 300 000 гривень.

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Обшук у фігурантів. Фото: t.me/gunpKyiv

"Двом фігурантам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 307 ККУ — незаконне виготовлення та збут наркотичних засобів й психотропних речовин. Вирішується питання щодо оголошення підозри третьому спільнику. Згідно санкції інкримінованої статті, ділкам загрожує до 10 років позбавлення волі із конфіскацією майна", — йдеться у повідомленні.

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Затримані фігуранти. Фото: t.me/gunpKyiv
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Допис поліції Києва. Фото: скриншот

Нагадаємо, на Одещині поліцейські затримали чоловіка, який був у стані сп'яніння та погрожував перехожим зброєю. Окрім цього, він пропонував місцевим придбати наркотики.

Також на Миколаївщині правоохоронці ліквідували групу осіб, що займалися збутом наркотиків через інтернет по всій території України та шляхом  "закладок" безпосередньо у містах. Усього затримали десятеро спільників, які можуть потрапити за ґрати та провести там до десяти років.

Київ
поліція
наркотики
наркоторгівля
Київська область
канабіс

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