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В Киеве разоблачили чиновника НАН Украины, который получил взятку за аренду помещения

24 января 2024 13:35
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В Киеве разоблачили чиновника НАН Украины, который получил взятку за аренду помещения
Разоблачение мужчины на взятке. Иллюстративное фото: Нацполиция
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Чиновнику Национальной академии наук Украины объявлено о подозрении из-за получения взятки за аренду помещения. Его удалось разоблачить в Киеве следователем Подольского управления полиции вместе с сотрудниками СБУ.

Об этом сообщает пресс-служба Полиции Киева.

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Преступные действия чиновника

Как оказалось, в декабре 2023 года 42-летний злоумышленник договорился о встрече с предпринимателем, чтобы решить вопрос о сдаче в аренду нежилых помещений.

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Разоблачение чиновника на взятке. Фото: Нацполиция

Во время разговора правонарушитель предложил арендатору за взятку оформить ложные договоры, чтобы обойти тендерные закупки, как этого требует процедура.

"За предоставленные услуги по оформлению документов предприниматель должен был оплатить 72 тысячи гривен наличными. Правоохранители задокументировали факт передачи денег и задержали фигуранта", — говорится в сообщении.

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Взятка, которую получил чиновник. Фото: Нацполиция

Наказание для мужчины за совершенное преступление

Поэтому мужчине сообщили о подозрении в получении взятки. А также решается вопрос об отстранении чиновника от руководящей должности этой организации.

За такое преступление ему грозит наказание в виде лишения свободы от пяти до десяти лет и лишение права занимать некоторые должности или заниматься определенной деятельностью до трех лет.

Напомним, на Буковине правоохранители разоблачили одного из военнослужащих пограничного отряда. Он пытался получить взятку за трудоустройство в Службу безопасности Украины.

СБУ
Киев
взятка
чиновники
подозрение
Нацполиция

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