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У Києві викрили посадовця НАН України, який отримав хабар за оренду приміщення

24 січня 2024 13:35
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
У Києві викрили посадовця НАН України, який отримав хабар за оренду приміщення
Викриття чоловіка на хабарі. Ілюстративне фото: Нацполіція
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Чиновнику Національної академії наук України оголошено про підозру через отримання хабаря за оренду приміщення. Його вдалося викрити у Києві слідчим Подільського управління поліції разом зі співробітниками СБУ. 

Про це повідомляє пресслужба Поліції Києва.

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Злочинні дії чиновника

Як виявилося, в грудні 2023 року 42-річний зловмисник домовився про зустріч з підприємцем, аби вирішити питання про здачу в оренду нежитлових приміщень. 

посадовець НАН України вимагав хабар
Викриття чиновника на хабарі. Фото: Нацполіція

Під час розмови правопорушник запропонував орендарю за хабар оформити несправжні договори, аби обійти тендерні закупівлі, як цього вимагає процедура. 

"За надані послуги з оформлення документів підприємець мав сплатити 72 тисячі гривень готівкою. Правоохоронці задокументували факт передачі грошей та затримали фігуранта", — йдеться у повідомленні.

посадовець НАН України вимагав хабар
Хабар, який отримав посадовець. Фото: Нацполіція

Покарання для чоловіка за скоєний злочин

Тому чоловіку повідомили про підозру в отриманні хабаря. А також вирішується питання про відсторонення чиновника від керівної посади цієї організації.

За такий злочин йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від п'яти до десяти років та позбавлення права обіймати деякі посади або займатися певної діяльності до трьох років. 

Нагадаємо, на Буковині правоохоронці викрили одного з військовослужбовців прикордонного загону. Він намагався отримати хабар за працевлаштування до Служби безпеки України.

СБУ
Київ
хабар
чиновники
підозра
Нацполіція

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