У Києві викрили посадовця НАН України, який отримав хабар за оренду приміщення

Викриття чоловіка на хабарі. Ілюстративне фото: Нацполіція

Чиновнику Національної академії наук України оголошено про підозру через отримання хабаря за оренду приміщення. Його вдалося викрити у Києві слідчим Подільського управління поліції разом зі співробітниками СБУ.

Про це повідомляє пресслужба Поліції Києва.

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Злочинні дії чиновника

Як виявилося, в грудні 2023 року 42-річний зловмисник домовився про зустріч з підприємцем, аби вирішити питання про здачу в оренду нежитлових приміщень.

Викриття чиновника на хабарі. Фото: Нацполіція

Під час розмови правопорушник запропонував орендарю за хабар оформити несправжні договори, аби обійти тендерні закупівлі, як цього вимагає процедура.

"За надані послуги з оформлення документів підприємець мав сплатити 72 тисячі гривень готівкою. Правоохоронці задокументували факт передачі грошей та затримали фігуранта", — йдеться у повідомленні.

Хабар, який отримав посадовець. Фото: Нацполіція

Покарання для чоловіка за скоєний злочин

Тому чоловіку повідомили про підозру в отриманні хабаря. А також вирішується питання про відсторонення чиновника від керівної посади цієї організації.

За такий злочин йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від п'яти до десяти років та позбавлення права обіймати деякі посади або займатися певної діяльності до трьох років.

Нагадаємо, на Буковині правоохоронці викрили одного з військовослужбовців прикордонного загону. Він намагався отримати хабар за працевлаштування до Служби безпеки України.