Должностное лицо Киевского электровагоноремонтного завода уличили в растрате более 500 тысяч гривен

Разоблачение чиновника в Киеве. Фото: t.me/gunpKyiv

Правоохранители разоблачили бывшего чиновника частного акционерного общества "Киевский электровагоноремонтный завод" в растрате более полумиллиона гривен бюджетных средств на закупки электрического оборудования. Фигуранту грозит до восьми лет заключения.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева в Telegram в среду, 28 августа.

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Фигурант, находясь в должности заместителя генерального директора предприятия, предоставил незаконное распоряжение подчиненным на проведение закупки силовых диодов в упрощенном порядке.

"Тендерная процедура была организована таким образом, чтобы другие участники не имели возможности принимать в ней участие, поскольку требования к товару прописали под одного поставщика, несмотря на то, что он не имел производственных мощностей для изготовления необходимого оборудования", — говорится в сообщении.

В результате покупки оборудования по завышенной цене ЧАО "Киевский электровагоноремонтный завод" понес около 520 тысяч гривен убытков, что подтверждается выводом судебно-экономической экспертизы.

Правоохранители объявили фигуранту подозрение в растрате бюджетных средств. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.