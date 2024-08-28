Посадовця Київського електровагоноремонтного заводу викрили у розтраті понад 500 тисяч гривень

Викриття посадовця у Києві. Фото: t.me/gunpKyiv

Правоохоронці викрили колишнього посадовця приватного акціонерного товариства "Київський електровагоноремонтний завод" у розтраті понад пів мільйона гривень бюджетних коштів на закупівлі електричного обладнання. Фігуранту загрожує до восьми років ув'язнення.

Про це повідомила пресслужба поліції Києва у Telegram у середу, 28 серпня.

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Фігурант, перебуваючи на посаді заступника генерального директора підприємства, надав незаконне розпорядження підлеглим на проведення закупівлі силових діодів у спрощеному порядку.

"Тендерна процедура була організована таким чином, щоб інші учасники не мали змоги брати в ній участь, оскільки вимоги до товару прописали під одного постачальника, попри те, що він не мав виробничих потужностей для виготовлення необхідного обладнання", — йдеться у повідомленні.

Внаслідок купівлі обладнання за завищеною ціною ПАТ "Київський електровагоноремонтний завод" зазнав близько 520 тисяч гривень збитків, що підтверджується висновком судово-економічної експертизи.

Наразі правоохоронці оголосили фігуранту підозру у розтраті бюджетних коштів. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі.