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В Киеве разоблачили мошенников, которые обманывали людей на продаже техники

4 июля 2024 18:25
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Киеве раскрыли масштабную мошенническую схему на продаже техники
Сотрудник полиции в доме задержанного. Фото: скриншот с видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Киеве разоблачили группу злоумышленников, организовавших масштабную мошенническую схему. Они обманывали людей на продаже техники.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева в Telegram в четверг, 4 июля.

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"В преступную группировку входило четыре человека — организатор и трое исполнителей в возрасте от 18 до 24 лет. Дельцы создали в сети Instagram страницу, где размещали объявления по продаже техники — мобильных телефонов, часов, планшетов. Для демонстрации успешности онлайн-платформы, фигуранты распространяли фейковые отзывы от "клиентов" и предлагали выгодные условия для приобретения товара в рассрочку", — говорится в сообщении.

Правоохранитель в доме мошенника
Правоохранитель в доме задержанного. Фото: t.me/gunpKyiv

После внесения средств за заказ злоумышленники блокировали их аккаунты. 

Полиция провела обыски в местах проживания подозреваемых и изъяла компьютеры, мобильные телефоны, сим-карты, "черновые" записи и другие материалы. 

Следователи объявили задержанным подозрение в завладении чужим имуществом путем обмана, совершенного повторно, в условиях военного положения организованной группой.

Задержанный мошенник и правоохранитель в Киеве
Задержанный мошенник и правоохранитель. Фото: t.me/gunpKyiv

Суд избрал трем фигурантам, включая организатора, меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога, четвертому — ночной домашний арест.

Кроме того, организатор и один из исполнителей были осуждены в конце 2023 года за подобные преступления с условным сроком один год, который еще не завершился. Досудебное расследование продолжается. Подозреваемым грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

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Пост полиции Киева. Фото: скриншот

Напомним, во Львове главу правления жилищно-строительного кооператива "Господар" подозревают в мошенничестве. Он продавал несуществующие квартиры.

Также в Одессе местный житель мошенническим путем получал средства граждан, используя фишинговую схему. Он сымитировал государственный сайт "єПідтримка" и завладел более 120 тысячами гривен жертв, за что теперь ему грозит заключение.

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