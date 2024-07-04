В Києві розкрили масштабну шахрайську схему на продажі техніки

У Києві викрили шахраїв, які обманювали людей на продажі техніки
У Києві викрили групу зловмисників, які організували масштабну шахрайську схему. Вони обманювали людей на продажі техніки.
Про це повідомляє пресслужба поліції Києва у Telegram у четвер, 4 липня.
Затримання шахраїв у Києві
"До злочинного угруповання входило четверо осіб — організатор та троє виконавців, віком від 18 до 24 років. Ділки створили в мережі Instagram сторінку, де розміщали оголошення з продажу техніки — мобільних телефонів, годинників, планшетів. Для демонстрації успішності онлайн-платформи, фігуранти розповсюджували фейкові відгуки від "клієнтів" та пропонували вигідні умови для придбання товару в розстрочку", — йдеться у повідомленні.
Після внесення коштів за замовлення зловмисники блокували їх акаунти.
Поліція здійснила обшуки у місцях проживання підозрюваних і вилучила комп'ютери, мобільні телефони, сім-карти, "чорнові" записи та інші матеріали.
Слідчі оголосили затриманим підозру у заволодінні чужим майном шляхом обману, вчиненого повторно, в умовах воєнного стану організованою групою.
Суд обрав трьом фігурантам, включно з організатором, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави, четвертому — нічний домашній арешт.
Крім цього, організатора та одного з виконавців було засуджено наприкінці 2023 року за подібні злочини із умовним терміном один рік, який ще не завершився. Досудове розслідування триває. Підозрюваним загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.
Нагадаємо, у Львові голову правління житлово-будівельного кооперативу "Господар" підозрюють у шахрайстві. Він продавав неіснуючі квартири.
Також в Одесі місцевий житель шахрайським шляхом отримував кошти громадян, використовуючи фішингову схему. Він зімітував державний сайт "єПідтримка" та заволодів понад 120 тисячами гривень жертв, за що тепер йому загрожує ув'язнення.
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