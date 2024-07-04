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У Києві викрили шахраїв, які обманювали людей на продажі техніки

4 липня 2024 18:25
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
В Києві розкрили масштабну шахрайську схему на продажі техніки
Працівниця поліції у будинку затриманого. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Києві викрили групу зловмисників, які організували масштабну шахрайську схему. Вони обманювали людей на продажі техніки.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва у Telegram у четвер, 4 липня.

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"До злочинного угруповання входило четверо осіб — організатор та троє виконавців, віком від 18 до 24 років. Ділки створили в мережі Instagram сторінку, де розміщали оголошення з продажу техніки — мобільних телефонів, годинників, планшетів. Для демонстрації успішності онлайн-платформи, фігуранти розповсюджували фейкові відгуки від "клієнтів" та пропонували вигідні умови для придбання товару в розстрочку", — йдеться у повідомленні.

Правоохоронець у будинку шахрая
Правоохоронець у будинку затриманого. Фото: t.me/gunpKyiv

Після внесення коштів за замовлення зловмисники блокували їх акаунти. 

Поліція здійснила обшуки у місцях проживання підозрюваних і вилучила комп'ютери, мобільні телефони, сім-карти, "чорнові" записи та інші матеріали. 

Слідчі оголосили затриманим підозру у заволодінні чужим майном шляхом обману, вчиненого повторно, в умовах воєнного стану організованою групою.

Затриманий шахрай та правоохоронець у Києві
Затриманий шахрай та правоохоронець. Фото: t.me/gunpKyiv

Суд обрав трьом фігурантам, включно з організатором, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави, четвертому — нічний домашній арешт. 

Крім цього, організатора та одного з виконавців було засуджено наприкінці 2023 року за подібні злочини із умовним терміном один рік, який ще не завершився. Досудове розслідування триває. Підозрюваним загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.

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Допис поліції Києва. Фото: скриншот 

Нагадаємо, у Львові голову правління житлово-будівельного кооперативу "Господар" підозрюють у шахрайстві. Він продавав неіснуючі квартири. 

Також в Одесі місцевий житель шахрайським шляхом отримував кошти громадян, використовуючи фішингову схему. Він зімітував державний сайт "єПідтримка" та заволодів понад 120 тисячами гривень жертв, за що тепер йому загрожує ув'язнення.

Київ соцмережі Instagram гроші шахрайство підозра

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