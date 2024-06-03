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В Киеве разоблачили мошенников, которые под видом Благотворительного фонда выманили 5 млн грн

3 июня 2024 23:35
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Мошенники создали благотворительный фонд в Киеве, чтобы выманить деньги
Вручение подозрения. Фото: Нацполиция
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Киеве мужчина и две женщины мошенническим путем присвоили пожертвования на помощь детям. Обвинительный акт направлен в суд, злоумышленникам грозит до семи лет тюрьмы.

Об этом сообщает пресс-служба Полиции Киева в Telegram в понедельник, 3 июня.

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Мошенническая схема под прикрытием помощи детям

В апреле этого года сотрудники Управления противодействия киберпреступлениям в Киеве Департамента киберполиции вместе со следователями Дарницкой полиции разоблачили мошенническую схему.

Правоохранители выяснили, что граждане зарегистрировали благотворительную организацию и выманивали деньги будто для помощи детям. Для работы в колл-центре злоумышленники привлекли наемных работников — они совершали телефонные звонки и убеждали граждан совершать пожертвования.

В Киеве мошенники выманивали деньги якобы для детей
Вручение подозрения. Фото: Нацполиция

Кроме того, они размещали в интернете ложную информацию о якобы благотворительных проектах. Таким образом, они получили на счет организации около 5 млн гривен и выводили средства на подконтрольные банковские счета и тратили их на собственные нужды.

В столице мошенники выманили 5 млн гривен якобы в помощь детям
Вручение подозрения. Фото: Нацполиция

"Правоохранители провели ряд обысков на территории Киева и области, в ходе которых изъяли ряд доказательств, подтверждающих их противоправную деятельность", — говорится в сообщении.

Поэтому следователи сообщили мошенникам о подозрении в незаконном использовании благотворительных пожертвований по предварительному сговору группой лиц с целью получения прибыли в особо крупном размере.

В Киеве разоблачили схему с благотворительной организацией
Изъятые доказательства. Фото: Нацполиция

В настоящее время завершено досудебное расследование, а обвинительный акт направлен в суд. Злоумышленникам грозит до семи лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.

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Скриншот поста полиции
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Скриншот поста полиции

Напомним, в Украине будут судить чиновников Карпатского Национального парка. Они присваивали средства, которые туристы платили за восхождение на Говерлу.

Также мы писали, что детективы БЭБ разоблачили схему завладения средствами в Николаевской области, к которой были привлечены госпредприятие и компания-подрядчик. Они вносили ложные отчеты и присваивали средства.

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